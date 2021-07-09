Источник материала: БT

Посадить, вырастить, собрать урожай и оставить задел будущим поколениям. В Беларуси лесистость достигла исторического максимума. Более 40 % территории покрыто зелеными насаждениями. При этом 44 % белорусских лесов на пике зрелости. И их необходимо вырубать. Ведь иначе древесный урожай потеряет в качестве, а сами деревья начнут болеть. И, несмотря на то, что вырубка древесины планируется на 10 лет вперед, в последнее время деструктивные телеграм-каналы то и дело плодят фейки о том, что в стране целенаправленно уничтожают леса. Так ли это на самом деле, чего стоит вырастить дерево и почему борцы за зеленое богатство не смогли найти время для общения с теми, кто лес растит? Александр Хоровец продолжит тему.

Небольшой участок совсем юного леса в Узденском лесхозе. Делянка в 3 гектара, на ней почти 20 тысяч молодых деревьев. Через каждые 4 ряда сосны - 1 ряд березы. Все по технологии. Добавляем к этому одного белоруса на "Беларусе" с прицепленным валом Краковского для прополки. 3 часа работы - и зеленым насаждениям никакие сорняки уже не мешают.

Один такой трактор заменяет работу 10 человек с кусторезами, но все же не в каждый лес можно запустить большую технику. К примеру, вот этот участок с 17-летними деревьями пока можно обрабатывать только вручную. Владимир Раговский за деревьями ухаживает уже 34 года. При помощи вот такого высотореза убирает хмызняк, деревья с поврежденными кронами. За день, говорит, облагораживает около 30 соток.















Узденский район - один из самых лесистых в стране. 41 % территории покрыт деревьями. Ежегодно здесь заготавливают около 200 тысяч кубометров древесины. Активно занимаются и лесовосстановлением. Только нынешней весной деревья высадили на 365 га. До конца сезона эта цифра увеличится до полутысячи. Но это еще не значит, что такого рода площади можно называть полноценным лесом.

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства: "Мы не говорим, что это покрытая лесом площадь, это площадь, на которой созданы лесные культуры, это обычная территория, за которой мы ухаживаем и ведем определенные виды работ. В достижении лесными культурами семилетнего возраста, когда они отвечают определенным критериям по высоте, по количеству на гектар, мы проводим их оценку и переводим в покрытую лесом площадь".

Сегодня лесистость в нашей стране находится на историческом максимуме. Более 40 % территории Беларуси покрыто зелеными насаждениями. Если в 1994 году спелых лесов насчитывалось всего около 5 %, то сегодня почти 18. В связи с этим растут и объемы заготовки древесины, ведь перезрелый продукт - менее качественный и теряет свои технические свойства.

Как говорят сами труженики леса, пока дерево достигнет своей зрелости, поменяется минимум 3 поколения лесников. При этом не стоит забывать и о постоянных уходовых рубках, ведь древесина должна быть не просто спелой, но и здоровой. Главный лесничий Узденского лесхоза, потомственный лесник, шутит: вырос в чаще, а потому хорошо знает, чего на самом деле стоит кусок хлеба, заработанный в лесу.















Средний возраст белорусского леса - 56 лет. И с каждым годом зеленое богатство взрослеет. При этом обеспечивается потребность в древесине без каких-либо отрицательных последствий для окружающей среды.

При этом ни один вырубленный гектар не остается не засаженным новым лесом. И эта работа проводится на постоянной основе. И все же в последнее время в деструктивных телеграм-каналах то и дело тиражируют фейки о том, что леса в стране осталось на 3 дня. Достается от так называемых блогеров и журналистов и Узденскому лесхозу. Но вот парадокс: когда борцов за зеленые насаждения пригласили в официальный пресс-тур, где представители и лесхоза, и министерства готовы были представить все цифры и подробно рассказать о том, что за зеленое богатство страны переживать не стоит и оно ежегодно увеличивается, почему-то никто не отозвался.

Впрочем, подавляющая часть белорусов уже давно не ведется на подобные вбросы, а с каждым годом все больше участвует на добровольной основе в восстановлении лесов. Что же касается рубок, то они будут постепенно увеличиваться. Ведь к 2030 году спелость наших лесов достигнет своего максимума. А урожай надо собирать вовремя.







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