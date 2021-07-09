Запад не дремлет: гибридная атака пришлась и на культуру

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Давление на Беларусь происходит по всем фронтам гибридной войны. И культура, к сожалению, не стала исключением.

Уже легендарный фестиваль "Славянский базар", десятилетиями объединяющий славянские народы и культуры, пытаются превратить в скандальный базар. На любимых исполнителей организовали целую травлю. В соцсетях их атаковали угрозами и оскорблениями - все по знакомой методичке. Цель - запугать, чтобы те бойкотировали мероприятие.

Так где же теперь проходит грань между искусством и политикой - рассуждала Мария Петрашко.

Едва ли мы увидим войну в ее традиционном обличии сегодня - в 21 веке, да еще и в самом центре Европы. Но Запад не дремлет, изобретая новые методы - такие как подрыв государства изнутри. Уже успешно опробованы они в десятках стран, пример тому вся "арабская весна", да и близлежащая Украина. Создай внутри страны политические, идеологические и культурные противоречия - и пламя народного протеста сожжет основы сплоченности народа. И вот заветная цель коллективного Запада сегодня - Беларусь как плацдарм к России. Вниманием нас не обделили. Гибридная атака прошлась по всем фронтам, прописанным в методичке: образование, экономика, наука, безопасность и культура. Все попытались ослабить. И если о попытке мятежа, санкционном давлении и о воздушной изоляции сказано много, то о подрыве культурной составляющей нам еще споют или не споют? "Славянский базар" - культурная крепость славянских народов предсказуемо попала под удар. Комментаторы ботофермы активно угрожали и оскорбляли артистов, планирующих приехать в Витебск.















Наташа Королева будто нащупала у себя третий глаз, как предсказательница. Именно БелАЗы, калийные удобрения и множество предприятий-флагманов стали причиной давления на Беларусь как на конкурента. И действительно вестником разлуки. Как минимум - с самой Натальей. Никакой политической подоплеки или официального отказа не было, как и не было согласия и публичного анонса выступления в Витебске в этом году, но это не помешало альтернативно мыслящим травить "гарну русалку".

Скандалы и рейтинг важнее зрителя?

Вся публичность украинки Анны Корсун выстроена на скандалах: вбиваем в поисковике Maruv и видим в списке конфликтов и MTV Eurоpe Music Awards, и МТВ Россия, и "Евровидение", куда певица не поехала с формулировкой: намерена "дарить свое творчество людям без цензуры". Тут все верно: "Евровидение", пожалуй, самый цензурированный песенный конкурс. Совсем другое дело "Славянский базар": выйди и спой или скажи что хочешь. Хоть самому Президенту Беларуси, который всегда присутствует на таких концертах. Но нет. Значит, сказать и предъявить нечего. И как бы скандальный пиар ни был выгоден скандальному образу Maruv, конфликты с натасканными по методичке комментаторами даже для украинского хайпа уже перебор.















Хейт и буллинг - признаки европейской "демократии"

Надежда умирает последней, но украинская надежда продержалась меньше. Украинка Элина Иващенко в прошлом году и заняла первое место в конкурсе молодых исполнителей, и даже получила премию Александра Лукашенко "Славянская надежда". Получать награды и премию - всегда рада. Получать миллионы угроз и оскорблений даже привыкшие, казалось, уже ко всем проявлениям «европейской демократии» украинские исполнители не выдержали. Впрочем, нашлись и те, кто за базар, вернее - попытку его срыва, призвал ответить.

Насколько знакомы вам эти имена? Я, например, впервые узнала о них, когда готовила этот материал. А вот Николай Басков, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Николай Носков, Лариса Долина, Роза Рымбаева, как и многие другие артисты, широко известны всем. И им не нужен пиар, они просто едут радовать зрителя.

"Славянский базар" создан, чтобы объединять. И пока представители разных народов поют вместе на одной сцене, разделить и властвовать над нами не получится.







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