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Пополнение в семье европейских народов. Что делать с беженцами из горячих точек мира - судорожно решают в Литве, а причины миграционного кризиса разбирают эксперты и гости "Клуба редакторов".

Не в погоне за сладкой жизнью, а убегая от войны в собственном доме. Десятки и сотни тысяч людей сегодня ищут спасения у тех, кто с мечом принес им "демократию" и "свободу". Оказалось, гостей не очень-то и ждут. Великая литовская стена: государственный блеф или строительная халтура? Математика прочности политического слова наших западных соседей.

А также - что делало польское руководство прошлым лето? Тайная переписка стала явным откровением для тех, кто еще сомневался. Все подробности - в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы" .







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