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Тайная переписка первых лиц Польши - все подробности в "Клубе редакторов"
10.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пополнение в семье европейских народов. Что делать с беженцами из горячих точек мира - судорожно решают в Литве, а причины миграционного кризиса разбирают эксперты и гости "Клуба редакторов".
Не в погоне за сладкой жизнью, а убегая от войны в собственном доме. Десятки и сотни тысяч людей сегодня ищут спасения у тех, кто с мечом принес им "демократию" и "свободу". Оказалось, гостей не очень-то и ждут. Великая литовская стена: государственный блеф или строительная халтура? Математика прочности политического слова наших западных соседей.
А также - что делало польское руководство прошлым лето?
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Пополнение в семье европейских народов. Что делать с беженцами из горячих точек мира - судорожно решают в Литве, а причины миграционного кризиса разбирают эксперты...
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