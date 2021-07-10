Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара и слабый ветер ожидаются в Беларуси 11 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 16-21 градус, местами плюс 13-15. Днем воздух прогреется до плюс 28-34 градусов.

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Как отметили в центре, 11-13 июля в Беларуси сохранится жаркая погода. В дневные часы максимальная температура воздуха во многих районах ожидается плюс 30-34 градуса, 12-13 июля местами плюс 35-36 градусов.-0-

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