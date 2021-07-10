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В Липках состоялся генеральный прогон парада ретро- и современной техники Госавтоинспекции

10.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Около ста единиц служебной техники ГАИ, полеты над крышами движущихся автомобилей, вальс эвакуаторов и даже танцевальные номера от молодых регулировщиков. Накануне в Липках состоялся генеральный прогон парада ретро- и современной техники Госавтоинспекции. Многочасовые репетиции проходили там не один день, а результат всего этого жители и гости Беларуси смогут оценить сегодня в рамках республиканского праздника "День открытых дорог"

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома: 

Госавтоиспекция Беларуси проводит в честь 85-летия образования службы республиканский праздник. Впервые на семи площадках центра страны, а также в городе Молодечно организованы интерактивные площадки по безопасности дорожного движения, и впервые страна объединится в акции "День открытых дорог". Центральной локацией станет площадка у Дворца спорта в городе Минске. Здесь будут организованы интерактивные площадки для взрослых и детей - для минчан и гостей нашей столицы

Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Молодечно, Александрия - торжества пройдут в семи городах. Работа всех интерактивных площадок организована с 14:00 до 21:00. Вечером гостей ожидает большой праздничный концерт.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Около ста единиц служебной техники ГАИ, полеты над крышами движущихся автомобилей, вальс эвакуаторов и даже танцевальные номера от молодых регулировщиков....
 
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