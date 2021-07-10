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"Александрия собирает друзей" - самый душевный и яркий фестиваль объединяет всю страну

10.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

10 июля в Шкловском районе на берегу Днепра будет дан старт его многочисленным мероприятиям.

Программа насыщенная. Это и ярмарка, и выступления артистов, и мастер-классы. Что еще ожидает гостей праздника Купалья? Узнаем у наших корреспондентов.

Александрия собирает друзей. И сюда всегда с радостью приезжают гости. Это и народные коллективы (у каждого свой колорит, история), и народные умельцы.

Здесь, на берегу Днепра, у моста, который соединяет сразу два агрогородка - Александрию и Копысь, на праздник Купалье всегда многолюдно. Сегодня особенно, ведь в программе развлечения на любой вкус и возраст: работа экскурсионного маршрута по площадкам, удивят своей продукцией Минский тракторный завод, подворья - диковинными рушниками, молодежная площадка, республиканские соревнования по пауэрлифтингу (силовое троеборье).

Украшение праздника - тематическая площадка, посвященная 85-летию образования ГАИ. Финал семейного конкурса "Властелин села" назовет победителя.

И конечно, праздник хлеба, книги, улица угощений. А вечером состоится большой гала-концерт.


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Теги: Витебск
 
 
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10 июля в Шкловском районе на берегу Днепра будет дан старт его многочисленным мероприятиям. Программа насыщенная. Это и ярмарка, и выступления артистов, и...
 
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