ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новая серия проекта "Крылья Победы" об уникальной операции "Бобруйский котел"

10.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еженедельный проект "Крылья Победы". Фильм десятый. В новой серии "Пятый сталинский удар" рассказ об одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной по освобождению Беларуси, которая вошла в историю под названием "Багратион". С этого момента и началось изгнание врага с нашей территории. Главные ударные силы - 1-й и 3-й Белорусские фронты (командующие – Рокоссовский и Черняховский), 16-я и 1-я воздушные армии. Их цель – прорубить широкие ворота для стремительного продвижения крупных сил. Авиации Союза отводилась особая роль. Подготовка к операции проходила в условиях особой секретности. О ней знал лишь узкий круг военных, все предложения на имя Сталина только от руки, никаких телефонных переговоров, а в эфире звучала дезинформация.

1 200 авиабомб и 90 минут ада для гитлеровцев. Чем стала уникальна операция "Бобруйский котел" и к каким хитростям прибегала советская армия перед наступлением? Смотрите сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еженедельный проект "Крылья Победы". Фильм десятый. В новой серии "Пятый сталинский удар" рассказ об одной из крупнейших наступательных операций Великой...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомельском районе закончилась смена шестнадцатого Республиканского детского полевого лагеря "Спасатель - 2021"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by