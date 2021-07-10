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Новая серия проекта "Крылья Победы" об уникальной операции "Бобруйский котел"
10.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еженедельный проект
1 200 авиабомб и 90 минут ада для гитлеровцев. Чем стала уникальна операция "Бобруйский котел" и к каким хитростям прибегала советская армия перед наступлением? Смотрите сегодня после
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