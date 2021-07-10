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Еженедельный проект "Крылья Победы" . Фильм десятый. В новой серии "Пятый сталинский удар" рассказ об одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной по освобождению Беларуси, которая вошла в историю под названием "Багратион". С этого момента и началось изгнание врага с нашей территории. Главные ударные силы - 1-й и 3-й Белорусские фронты (командующие – Рокоссовский и Черняховский), 16-я и 1-я воздушные армии. Их цель – прорубить широкие ворота для стремительного продвижения крупных сил. Авиации Союза отводилась особая роль. Подготовка к операции проходила в условиях особой секретности. О ней знал лишь узкий круг военных, все предложения на имя Сталина только от руки, никаких телефонных переговоров, а в эфире звучала дезинформация.

"Панорамы" на "Беларусь 1" .

1 200 авиабомб и 90 минут ада для гитлеровцев. Чем стала уникальна операция "Бобруйский котел" и к каким хитростям прибегала советская армия перед наступлением? Смотрите сегодня послена









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