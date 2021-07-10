Источник материала: БT

Посиделки у костра и впечатления на всю жизнь. В Гомельском районе закончилась смена шестнадцатого Республиканского детского полевого лагеря "Спасатель - 2021". Ребята прошли немало испытаний на ловкость, скорость и смекалку. Насыщенная программа включала в себя прохождение полосы препятствий, оказание медицинской помощи, а также оформление палаточного городка. Были конкурсы и на меткость, например, стрельба из пневматической винтовки. Но главное - все здесь тренировали свои навыки в области безопасной жизнедеятельности и учились работе в команде.

И неважно, какую профессию выберут юные спасатели. Главное, что полученные знания пригодятся в жизни. И, конечно же, ребята обрели новых друзей и получили заряд позитивных эмоций.







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