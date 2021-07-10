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На берегу Днепра начинается самый долгожданный и любимый праздник Купалье для ценителей народного творчества. Гостей ожидает насыщенная программа. Работают подворья, на которых представлены лучшие районы страны и коллективы, в том числе ремесленники. Приехали гости из России и Украины. Открыли настоящий марафон концертов юные таланты. На очереди мюзикл. Многое с приставкой "впервые". Работают и традиционные площадки "Праздник книги", "Ярмарочные забавы", состоится финал проекта "Властелин села", в афише праздника и концерт-караоке. Кроме того, в Александрию приедет настоящая жемчужина белорусского искусства - обновленная труппа купаловцев. Это будет уникальная возможность для тысяч гостей в камерной обстановке посмотреть спектакль.

Валерий Малашко, зампредседателя Могилевского облисполкома: "Палитра такова: вы видите площадь, она в очередной раз выросла, поле уменьшается у нас с каждым годом, свободных мест не остается. Это говорит о том, что все сегодня стремятся сюда".

В программе развлечения на любой вкус и возраст.







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