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Более 1 млн 600 тыс. белорусских рублей направят из фонда Президента по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов
10.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Более 1 млн 600 тыс. белорусских рублей направят из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов. Накануне соответствующее распоряжение подписал глава государства. Часть средств будет направлена на проведение реставрационных и восстановительных работ на четырех объектах со статусом историко-культурной ценности. Это усадебно-парковые ансамбли в деревне Закозель Дрогичинского района и агрогородке Залесье Сморгонского района, памятник архитектуры XIX века, который реставрируют под краеведческий музей в Лепеле и замок в агрогородке Гольшаны Ошмянского района. Кроме того, денежные средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.
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Более 1 млн 600 тыс. белорусских рублей направят из фонда Президента по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов
Более 1 млн 600 тыс. белорусских рублей направят из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов. Накануне...
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