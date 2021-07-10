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Более 1 млн 600 тыс. белорусских рублей направят из фонда Президента по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов

10.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 1 млн 600 тыс. белорусских рублей направят из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов. Накануне соответствующее распоряжение подписал глава государства. Часть средств будет направлена на проведение реставрационных и восстановительных работ на четырех объектах со статусом историко-культурной ценности. Это усадебно-парковые ансамбли в деревне Закозель Дрогичинского района и агрогородке Залесье Сморгонского района, памятник архитектуры XIX века, который реставрируют под краеведческий музей в Лепеле и замок в агрогородке Гольшаны Ошмянского района. Кроме того, денежные средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.


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Более 1 млн 600 тыс. белорусских рублей направят из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов. Накануне...
 
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