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Создатели культурных ценностей, хранители духовного наследия и исследователи национальных традиций нашего народа. Кто сегодня заботится о нашем наследии? Почему тема единства нации стала самой острой в кулуарах и как сохранить наши культурные бренды для страны? Секреты антикризисного управления обсудили с министром культуры Беларуси Анатолием Маркевичем в Александрии. Зачем активизировали фестивальное движение и чего ждать от юбилейного "Славянского базара в Витебске"? Чьей песне пришлось наступить на горло, чтобы держать планку, и кто распространяет фейки вокруг национальных брендов?

Об этом и не только в программе "Вопрос номер один" . Журналисты Агентства теленовостей не обойдут острые углы и спросят министра о самых громких решениях недавнего времени. Откровенно обо всем, что волнует сферу культуры и лично министра. Сегодня вечером в 19:00 на "Беларусь 1".







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