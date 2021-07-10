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Министр культуры в проекте "Вопрос номер один" сегодня вечером на "Беларусь 1"
10.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Создатели культурных ценностей, хранители духовного наследия и исследователи национальных традиций нашего народа. Кто сегодня заботится о нашем наследии? Почему тема единства нации стала самой острой в кулуарах и как сохранить наши культурные бренды для страны? Секреты антикризисного управления обсудили с министром культуры Беларуси Анатолием Маркевичем в Александрии. Зачем активизировали фестивальное движение и чего ждать от юбилейного "Славянского базара в Витебске"? Чьей песне пришлось наступить на горло, чтобы держать планку, и кто распространяет фейки вокруг национальных брендов?
Об этом и не только в программе
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Создатели культурных ценностей, хранители духовного наследия и исследователи национальных традиций нашего народа. Кто сегодня заботится о нашем наследии? Почему...
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