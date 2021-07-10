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Православная святыня - ковчег с мощами святого князя Александра Невского - совершает масштабный крестный ход по Беларуси. Первым городом, который принял реликвию, стал Витебск. Святыне уже поклонились верующие Полоцка, Новополоцка, Лиды и Молодечно. До конца августа ковчег проедет по пятнадцати городам нашей страны, в Минск святые мощи прибудут 30 июля.

Иеромонах Артемий (Подмосковный), представитель Вознесенской Давидовой пустыни (Россия):

По благословению Патриаршего Экзарха всея Руси происходит крестный ход с ковчегом Александра Невского. Ковчег отправился 12 июня в четыре стороны - на север и юг России, к Хабаровску и Владивостоку. Наш ковчег из Вознесенской Давидовой пустыни двинулся к восточным границам России и в Беларусь

Князь Александр Невский - одна из самых известных политических фигур Древней Руси. Полководец знаменит своими победами над шведами в Невской битве и над крестоносцами Ливонского ордена в Ледовом побоище. Русской православной церковью Александр Невский канонизирован в 1547 году. Духовный вояж ковчега с мощами святого князя приурочен 800-летию со дня его рождения.

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