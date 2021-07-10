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Л. Рагельскис: Проблема новых политиков Литвы - отсутствие нужного опыта

10.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проблема политиков Литвы в отсутствии нужного опыта, поэтому вопрос с мигрантами вызывает у них беспокойство: необходимой инфраструктуры практически нет, как и грамотной организационной работы чиновников. Неумение справиться с проблемой пытаются скрыть за пропагандой с выгодной для себя стороны - мол, это не мы не знаем, что делать, а против нас ведется война. Так считает литовский блогер Лауринас Рагельскис (видео).


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Проблема политиков Литвы в отсутствии нужного опыта, поэтому вопрос с мигрантами вызывает у них беспокойство: необходимой инфраструктуры практически нет, как и...
 
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