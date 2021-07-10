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Автопробег "За единую Беларусь!" приурочен 85-летнему юбилею ГАИ

10.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свидетелями грандиозного праздника в Александрии станут и белорусские патриоты во время автопробега "За единую Беларусь!". Он приурочен к 85-летию ГАИ. Сбор всех желающих в 14:00 в Могилеве на парковке ТЦ "Парк Сити" (район Казимировки). Старт в 14:30.

Еще одна колонна отправится с парковки возле минского аквапарка "Лебяжий" в 14:00 и проследует до Молодечно. Главной праздничной площадкой там станет площадь Ленина. Для участников подготовлена развлекательная программа с выступлением профессионалов своего дела, парадом автотехники, концертом и различными интересными локациями. Присоединиться может каждый.


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Теги: Могилев
 
 
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Свидетелями грандиозного праздника в Александрии станут и белорусские патриоты во время автопробега "За единую Беларусь!". Он приурочен к 85-летию ГАИ. Сбор всех...
 
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