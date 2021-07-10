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10 июля по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
10.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.
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10 июля по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - заместитель председателя Александр...
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