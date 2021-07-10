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Праздник в Александрии: широкая ярмарка, шедевры ручной работы, много музыки и веселья
10.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Километры торговых рядов и подворий. Берег Днепра, который соединяет агрогородки Копысь и Александрию, сегодня превратился в одну большую концертную площадку. Самый душевный праздник народного творчества собрал лучшие коллективы из всех регионов страны. Приехали гости из России и Украины. Яркие, колоритные наряды - артисты знакомят с особенностями творчества своей малой родины.
С каждым годом участников фестиваля становится больше, в том числе ремесленников, готовых не только познакомить со своим мастерством, но и провести мастер-класс. В Александрии представлены и ткачество, и гончарство, и кузнечество. Нередко гостям сувенир предлагают сделать своими руками и оставить на память о празднике.
Подготовлена большая насыщенная программа. Впервые на фестивале жемчужина Беларуси - обновленная труппа Купаловского театра. Зрители увидят отрывок из "Павлинки". Вечером состоится большой гала-концерт.
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Километры торговых рядов и подворий. Берег Днепра, который соединяет агрогородки Копысь и Александрию, сегодня превратился в одну большую концертную площадку....
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