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Республиканский праздник "День открытых дорог" стартовал в Беларуси
10.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Масштабный праздник по случаю 85-летия ГАИ уже стартовал. Заработали интерактивные площадки для детей и взрослых. Самая крупная из них – у Дворца спорта в Минске. В 16 часов здесь ожидается парад. Зрители увидят ретро- и современные авто дорожной милиции. Также стенды с техникой представили МЧС и внутренние войска. Вечером гостей ожидает большой праздничный концерт.
Торжества сегодня проходят в Минске, Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Молодечно, Александрии. Передвижные телестанции Белтелерадиокомпании обеспечат видеомост между городами, там же работают корреспонденты АТН. О самых ярких моментах праздника расскажем в
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Масштабный праздник по случаю 85-летия ГАИ уже стартовал. Заработали интерактивные площадки для детей и взрослых. Самая крупная из них – у Дворца спорта в Минске. В...
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