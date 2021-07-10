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Республиканский праздник "День открытых дорог" стартовал в Беларуси

10.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Масштабный праздник по случаю 85-летия ГАИ уже стартовал. Заработали интерактивные площадки для детей и взрослых. Самая крупная из них – у Дворца спорта в Минске. В 16 часов здесь ожидается парад. Зрители увидят ретро- и современные авто дорожной милиции. Также стенды с техникой представили МЧС и внутренние войска. Вечером гостей ожидает большой праздничный концерт.

Торжества сегодня проходят в Минске, Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Молодечно, Александрии. Передвижные телестанции Белтелерадиокомпании обеспечат видеомост между городами, там же работают корреспонденты АТН. О самых ярких моментах праздника расскажем в "Панораме".


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Масштабный праздник по случаю 85-летия ГАИ уже стартовал. Заработали интерактивные площадки для детей и взрослых. Самая крупная из них – у Дворца спорта в Минске. В...
 
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