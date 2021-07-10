А. Савиных о сценариях развития мира, подвохах демократии и иерархии внешней политики Беларуси

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Беларусь в современном мире - тема программы “Актуальный микрофон” на Первом национальном канале Белорусского радио. Гость - председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.



Глобальная рыночная система достигла пределов своего роста

- Традиции международных отношений, основы международного законодательства начали закладываться не сегодня, этот процесс стал формироваться в XVII веке после Вестфальского мира. И фактически это была попытка создать такие международные отношения, которые позволили бы (в основном европейским нациям на тот период) избегать войн и вооруженных конфликтов. В первую очередь все базировалось на принципах суверенитета государств, уважения суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Система развивалась, совершенствовалась, вырабатывалось международное законодательство. По сути дела, все международные договоры, которые существуют между странами, лежат в этой плоскости.















Но мы постепенно подошли к этапу развития человечества, когда старая система уже не функционирует. И это не политическим причинам. Как всегда, толчок к изменениям дает экономика. Глобальная рыночная система достигла пределов своего роста. Эта проблема обострялась последние 30-50 лет. Важным этапом был отказ от золотого стандарта в 70-х годах и переход на долговое обеспечение ведущих национальных валют. В результате мы оказались в очень серьезном долговом кризисе. И решить проблемы, которые возникли в экономике, мир не в состоянии. Нужен переход на какие-то новые принципы мироустройства. Какие это будут принципы, сегодня, наверное, не может сказать никто.

Предлагается несколько сценариев развития мира на ближайшие десятилетия. Свои проекты есть у Запада, у Китая, у других игроков. Но видно одно: под угрозой находится суверенитет стран и старые стандарты международных отношений. И именно поэтому действующая система дипломатических традиций тоже дает трещину.

- Можно сказать, что какие-то красные линии пересечены. Или есть надежда на сотрудничество? Время перемен слишком затянулось…

- Проблема в том, что мы оцениваем исторические и социальные перемены по своему физическому времени. Нам кажется, что год, пять лет - это слишком много. Но на самом деле - это миг. Это слишком малый отрезок времени в рамках исторического процесса. Распад Римской империи занял пять веков. Переход от феодализма к капитализму - это минимум лет 100-150, может, даже больше в отдельных регионах мира. Социальное время намного длиннее.

















Сценарии развития человечества

- Мы хотим жить здесь и сейчас. На Беларусь оказывается беспрецедентное давление по всем направлениям. Что же нам делать?

- Для того чтобы полно ответить на ваш вопрос, надо хотя бы коротко рассказать о тех сценариях, которые предлагаются.

ТНК хотят править миром

Один из них опубликовал Клаус Шваб в своей книге "COVID-19: великая перезагрузка". По сути дела, он назвал эту систему «инклюзивный капитализм». Логика этой системы очень простая: есть транснациональные корпорации (ТНК), которые должны править миром. Роль национальных государств должна быть демонтирована, и они должны выполнять какие-то очень простые функции непосредственно на земле, и не более того.

- Речь о таком транснациональном правительстве, которому должны подчиняться все?

- Да. Но только там есть одно «но». Оно не отменяет частную собственность на средства производства, на те же транснациональные корпорации. И если мы посмотрим в социальном разрезе, то это будет максимум один процент владельцев ТНК (то есть, сверхбогатых людей), это будет 10-15 % управляющего персонала, который работает в рамках этих транснациональных корпораций, и основная масса людей, которые будут обслуживать интересы новых хозяев мира. Это западный сценарий.

- Это уже, наверное, так и есть, говорят, что 95 процентами богатств владеют чуть ли не 5-6 процентов богатых людей.

- Не 95 процентов, гораздо меньше. 1 процент владеет почти 40 процентами, это тоже достаточно много, но это далеко еще не критическая масса. И более того, в определенном смысле это богатство может и испариться из-за социальных трансформаций.

Китай примеряет роль США

Китай, например, предлагает другой сценарий. Китай предлагает сохранить старую систему, где он возьмет на себя роль США. Он будет великим центром мира, который будет эмитировать деньги и попробует сохранить действующую систему. Я думаю, что это тоже не получится. Почему? Потому что мы подошли к пределу существования нашей общественной экономической формации.

Рыночная капиталистическая экономика, которая основана на постоянном расширении, не работает: расширяться больше некуда. Причем исчерпаны как экстенсивные факторы, так и интенсивные.

- Ну почему, она хочет расширяться - на нашу территорию претендует, на наши богатства.

- Мы тоже часть этой системы. Это просто перераспределение внутри системы, которое не убирает кризисные явления.

Многополярный мир

Третий сценарий - это многополярный мир. У этого сценария тоже достаточно много сторонников. Мы говорим об этом уже лет десять. Многополярный мир - это деление на крупные объединения государств, внутри которых будет строиться собственный рынок, собственное разделение труда. Этот макрорегион, кроме экономического, скорей всего, приобретет черты политического и военного союза. Сейчас этот процесс идет. И из-за этого все наши беды. Проблема в том, что реальные границы макрорегионов сегодня не определены. Где пройдет зона влияния того или иного макрорегиона? По Бугу? По Висле? По Одеру? Сегодня не может сказать никто. Из-за этого возникает конфликт. Причем, учитывая, что весь мир находится в кризисе, то любой игрок, будь то ядрообразующая страна региона или просто региональная держава - все они заинтересованы в получении дополнительных ресурсов. Из-за этого начинается очень жесткая борьба за экономические ресурсы. А мы находимся в самом эпицентре, поскольку географически мы расположены в центре Европы.

- Говорят, что мы на разломе.

- И да, и нет. Я очень внимательно анализировал несколько сценариев, включая условную возможность движения в союз с ЕС. И я вижу, что это сценарий носит катастрофический характер прежде всего для белорусской экономики и белорусской государственности.

Другой вариант - это движение в ЕАЭС с созданием Евразийского макрорегиона. Здесь тоже есть свои риски: мы находимся только на начальных стадиях, не проработано еще очень много процедур, ценности еще не устоялись. И, к сожалению, за период перестройки и постперестроечный период у нас сформировались достаточно сильные компрадорские элиты, которые заинтересованы не столько в развитии собственного макрорегиона, сколько в защите интересов соседних макрорегионов. Это тоже проблема.

Но как мне представляется, более стабильные и более устойчивые перспективы Беларуси как раз таки связаны с Евразийским макрорегионом.

















Определить иерархию внешнеполитических приоритетов Беларуси

- Про это говорит и руководство нашей страны и нацеливает на более тесные связи именно в этом направлении.

- Это очевидно. Руководство страны, обладая полнотой информации и анализируя очевидные экономические тренды, видит перспективы развития не только на шесть месяцев или год вперед, а рассматривает перспективу на значительный период времени. И видит, что альтернативы евразийской интеграции у Беларуси в реальности нет. Но нам надо будет отстоять этот выбор, и нам нужно будет пройти через период жесткого противоборства, потому что другие центры силы просто так Беларусь из своей зоны влияния не хотят выпускать. Поэтому еще год-два мы будем проходить кризисные явления и другие проблемы.

Высший приоритет

- Как сказал министр иностранных дел, мы не закрываем форточку на сотрудничество и с западными странами.

- Сейчас готовится документ о концепции внешней политики Республики Беларусь, который определит иерархию внешнеполитических приоритетов. И высшим приоритетом является Россия, Союзное государство и страны Евразийского экономического союза. Причем мы видим, что этот Евразийский экономический союз по мере развития может существенно увеличиваться и прирастать количеством стран-участников. Какие это будут страны, сегодня мы сказать не можем. Но явно это союзное объединение будет расширяться.

Дальняя дуга

Следующий приоритет - это условно дальняя дуга. Это Китай, это взаимодействие с Вьетнамом, Индонезией, Индией, Ираном, Ближним Востоком, Северной Африкой. То есть это широкий круг стран, которые могли бы стать покупателями и наших технологий, и производимых нами продуктов. Но мы все равно видим взаимодействие с этими странами как фактор, дополняющий интеграционные процессы высшего уровня приоритетов в евразийском пространстве.

И как Вы правильно заметили, мы не закрываемся от западного мира. Мы готовы вести культурный диалог, развивать торговое взаимодействие со странами Запада. Это наша позиция. Наша внешняя политика всегда отличалась открытостью и готовностью взаимодействовать со всеми соседями.

Многовекторность остается на уровне торговых интересов

- Все равно многовекторность остается.

- Многовекторность остается на уровне торговых интересов. Что касается политических и оборонных инициатив, то здесь мы члены крупного объединения, которое формируется на наших глазах, и я уверен, что мы останемся в составе этого объединения.

Китай реализует альтернативные стратегии

- Вопрос слушателя: а какой предел развития Китая?

- Китай в последние десятилетия развил серьезный экономический потенциал. Но есть и свои проблемы. Китай производит так много товаров, потому что Запад так много товаров потребляет. Существует определенная зависимость от этих рынков сбыта. Уже 15 или 20 лет Китай реализует альтернативные стратегии "Один пояс и один путь", "Сообщество единой судьбы". Все стратегии - это попытка отвязаться от рынка США и переориентироваться на другие рынки, в том числе и Юго-Восточной Азии, Африки, и самое главное - Европейского союза. Как это будет реализовано? Сложный вопрос. Тем более что мы явно видим, что США начали этому противодействовать. Здесь есть серьезные риски. Если финансовый кризис взорвет экономику США и ЕС, а вероятность такого исхода растет стремительно с течением времени, то у Китая будут огромные проблемы в плане производства. Но в любом случае, как мне кажется, он выйдет из этого кризиса в лучшей форме и в лучшем состоянии, чем США.

- Вопрос слушателя: почему у Китая получился прорыв, а вот Индия, самая густонаселенная страна мира, пока не набрала такие обороты? Либо потенциально Индия - новый гигант?

- Потенциально Индия имеет все шансы превратиться в отдельный макрорегион. Стране надо будет проводить достаточно серьезную политику в сфере финансов, укреплять самостоятельность национальной валюты. Здесь тоже есть свои риски. Но Китай обогнал Индию исключительно потому, что он был принят западными государствами еще 30-40 лет назад на роль производственной фабрики. Туда просто переводили огромное количество производств для того, чтобы удешевить конечную продукцию для финансовой метрополии, которая в это время печатала деньги (но инфляция уходила из западного региона в развивающиеся страны).

Суммируя, я хочу сказать одно: все имеют шансы, у всех есть возможности, но у всех есть и риски. И что победит, сегодня не может сказать никто.

Запад высасывает таланты из периферии

- Как так получилось, что Беларусь стала донором по подготовке программистов? У нас высококвалифицированные специалисты, которым потом предлагают различные проекты за границей, они уезжают.

















- Западная экономика построена очень специфическим образом. И это касается не только программистов.

Есть такая шутка. Спрашивают: что такое высшее образование в США? Дается смешной ответ: это русский профессор, который обучает китайских студентов математике.

Запад высасывает таланты из периферии, предлагая им более высокий уровень жизни, более высокие доходы, фактически не создавая собственного интеллектуального продукта. Это парадокс, но в США больше 50 % патентов выдается лицам, которые приехали в США менее 5 лет назад. Это мировой тренд.

Если мы создаем свой собственный макрорегион и свое собственное экономическое пространство, то мы этот тренд можем остановить. Я думаю, что это решение.

Хотя я не считаю, что создание кластера информационных технологий работает только на выезд людей. Мы создали большое количество центров с новыми компетенциями. И число программистов, непосредственно работающих в Республике Беларусь, постоянно растет. Кстати, и за счет специалистов, которые приезжают к нам из России, Украины, Турции и других стран.

Гуманитарное измерение: в чем выгода и в чем подвох?

- В условиях непростых отношений с рядом зарубежных стран может ли Беларусь продолжать развивать гуманитарное измерение.

- Надо просто очень внимательно смотреть, что такое гуманитарное измерение. Дело в том, что очень часто крупные игроки, имеющие финансовые ресурсы, через это гуманитарное измерение пытаются предложить нам ту повестку дня, которая выгодна прежде всего им. Не нам, а им. И тогда получается, что мы кидаем часть своих ресурсов и отвлекаем часть талантливых людей на решение тех задач, которые, по сути дела, работают в интересах других центров силы. Вот в этом плане мы должны быть очень осторожны. Но само по себе гуманитарное сотрудничество, если подходить ко всему этому с умом и прагматично, а главное, в интересах собственной страны, - это хороший проект, и это нужно продолжать.

Запад использует концепцию прав человека как оружие

- Хотелось бы обсудить ситуацию, которая произошла на сессии ПА ОБСЕ в отношении нашей страны. В чем причина?

- Основной конфликт, который разворачивается, заключается в том, что Запад использует концепцию прав человека как оружие, позволяющее им проникать в социальную структуру других обществ, отличных от стран Запада, и разрушать их. Демократия необходима для социального и экономического развития любой страны. Но демократию нельзя импортировать.

И проблема в том, что западная модель демократии на самом деле неустойчива. Внутри нее прячется огромное количество изъянов, которые делают ее нежизнеспособной.

Западная модель демократии строится вокруг защиты интересов имущего класса

- Я приведу буквально два примера. Западная модель демократии не учитывает такой фактор, как частная собственность на средства производства. Но частная собственность в экономике недемократична по своей сути, а иерархична. То есть получается, что вся западная модель строится вокруг защиты интересов имущего класса, который реально владеет собственностью, владеет предприятиями, а все разговоры про инклюзивный капитализм, про то, что простые граждане являются владельцами какого-то числа акций компаний, - это дымовая завеса. Отвлекающие разговоры не отменяют реальности. А реальность такова, что очень небольшой круг людей в этих странах принимает ключевые решения и владеет основными богатствами этих стран.

Политические партии Запада защищают имущее сословие

И вторая проблема - это финансирование политических партий. У них система построена таким образом, что политические партии должны жить на пожертвования частных лиц. И других источников финансирования они не имеют. Причем система построена таким образом, чтобы расходы были значительными. В результате любая политическая партия на Западе зависит от частных спонсоров. Кто эти спонсоры? Те же транснациональные корпорации и богатые люди. В результате они начинают защищать имущее сословие, а для простых людей создают видимость, иллюзию демократии, иллюзию их участия в принятии решений. На самом деле решение принимается совсем не там и по-другому.

Ценности приспосабливают для обслуживания финансовых потоков

- Получается, что на основе базовых человеческих ценностей… Мы их понимаем так, они понимают по-другому.

- Мы можем даже углубиться в историю, и вспомнить первоначальные христианские ценности, где говорится, что каждый человек равен перед Богом. И взять, например, протестантские ценности, которые говорят: если ты много зарабатываешь, то Бог тебя любит уже при жизни. Это, конечно, уход в другую сферу, но это показывает то, как трансформируется система ценностей с течением времени. И как эту христианскую систему ценностей приспосабливают под обслуживание финансовых потоков и философию потребления.

















Беларуси навязывают уличную демократию в ущерб представительной демократии

- Это цинизм, когда в резолюции, которая принимается в нарушение регламента на ПА ОБСЕ в отношении Беларуси, с подачи Нидерландов говорят, что мы не должны ограничивать мирное собрание и свободу, в это же время в Нидерландах митинг против COVID-19 разгоняется жестоко.

- Давайте вспомним латинское выражение: "Для друзей - блага, для врагов - закон". Здесь работает именно эта пословица. В многотысячелетней истории по большому счету ничего не меняется. Они предлагают нам уличную демократию в ущерб представительной демократии. Сами у себя не позволяют такие проявления. Это тоже доказательство того, что западная модель демократии для использования у нас дополнительно идеализируется и превращается в нечто другое.

Принцип внешней политики: мы не закрываемся от конструктивного диалога

- Вы как руководитель делегации в ПА ОБСЕ как считаете, надо продолжать сотрудничество в таких непростых условиях, когда нас не хотят слышать? Или все-таки услышали нас?

- Прежде всего, конечно, услышали и позицию Беларуси отметили. И я убежден, что в дальнейших консультациях, которые будут, вне всякого сомнения, проходить, наша позиция учитываться будет. Но это не отменяет конфликта. Конфликт будет также продолжаться. И здесь мы должны следовать нескольким правилам.

Правило первое. Мы не закрываемся от конструктивного, субстантивного диалога. Это наш принцип внешней политики. Мы ведем разговор. Мы считаем, что разговор за столом лучше, чем перестрелка из окопов.

Второй момент: мы должны формировать свое видение будущего, свою картину мира, в которой будет место и социальной справедливости, и свободе, и демократии. Эти все три фактора должны быть грамотно сбалансированы, и на этой основе мы сумеем обеспечить построение справедливого и свободного общества.

И третий, учитывая сложную ситуацию, которую проходит человечество (фазовый кризис, долговой кризис, переход от одного технологического уклада к другому), то суверенные государства будут выживать и развиваться в рамках крупных союзов. Поэтому очень важно еще и укреплять тенденцию на интеграцию со странами, которые имеют сходные с нами представления о будущем.







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