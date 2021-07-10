Сотрудники ГАИ являются главными гарантами спокойствия на дорогах нашей страны - Заяц

Источник материала: БелТА

10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ являются главными гарантами спокойствия на дорогах нашей страны, отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время республиканского тематического праздника "День открытых дорог" к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции , передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская Госавтоинспекция прошла непростой период становления и развития с начала зарождения службы и до сегодняшних дней. И сейчас она полностью оправдывает свое предназначение, - отметил Леонид Заяц. - Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения, являясь главными гарантами спокойствия на дорогах нашей страны. Их честный, добросовестный труд достоин благодарности и уважения".

Он пожелал сотрудникам Госавтоинспекции крепкого здоровья и благополучия и передал начальнику управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома Виктору Ротченкову ключи от нового служебного автомобиля Geely Tugella.

Мероприятие "День открытых дорог" впервые вошло в программу республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), поэтому организаторы постарались сделать праздник ярким и запоминающимся. Зрители побывали на выставке ретро-автомобилей и современной техники Госавтоинспекции, увидели большую концертную программу с участием коллективов могилевского Дворца культуры области и популярных белорусских исполнителей Виктории Алешко и Александра Солодухи.

Отдельное внимание - работе детских игровых, развлекательных и конкурсных зон. Для самых маленьких участников дорожного движения прошли различные викторины и конкурсы, в том числе конкурс рисунков на асфальте "ГАИ - 85". Хорошее настроение и праздничную атмосферу создавала группа ростовых кукол.

Сюрпризом для маленьких гостей "Дня открытых дорог" стала возможность разрисовать красками настоящий белый автомобиль. Ребята подошли к заданию творчески, и в скором времени машина превратилась в большое и красочное художественное полотно.

Одним из самых ярких моментов праздника стал флешмоб с участием 50 инспекторов ДПС. Под музыкальное сопровождение с помощью хореографии и движения жезлов они визуализировали цифры и буквы: "ГАИ", "85" и "6" (шестой регион). Необычное представление длилось чуть более трех минут и удивило зрителей своей новизной и техникой исполнения.

К слову, возможность виртуально присутствовать на площадке ГАИ была у жителей всех областных центров благодаря прямой онлайн-трансляции на городские светодиодные экраны.-0-

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