"Школа ожирения" для врачей начала работу в Беларуси

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10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Школу ожирения" для врачей организовали в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

По ее словам, такой проект на республиканском уровне в Беларуси никогда не проводился, хотя отдельные вопросы, касающиеся ожирения как проблемы здравоохранения, включались в программу различных конференций.

"Школа ожирения" - это возможность новой формы обучения врачей всех специальностей, - отметила Алла Шепелькевич. - В течение последнего года на фоне пандемии COVID-19 в Беларуси, как и во всем мире, шло активное обсуждение новых форматов обучения медицинских сотрудников и пациентов, в том числе по инициативе медицинских и фармацевтических общественных объединений. Инновационная стратегия проведения образовательных мероприятий определена постановлением Минздрава №70 от 28 мая 2021 года "О профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения". В частности, впервые закреплено право учитывать часы за участие в образовательных мероприятиях, проводимых с использованием современных технических средств обучения в удаленном доступе и дистанционных технологий, мероприятиях, организуемых по инициативе медицинских, фармацевтических общественных объединений, подтвержденные сертификатом участника.

Проект "Школа ожирения" стартовал 8 июля с междисциплинарной сертификационной видеоконференции "Лабиринты ожирения: где мы находимся сейчас?" Программа видеоконференции включает выступления специалистов различного профиля по вопросам современных причин развития ожирения, наиболее эффективных стратегий его профилактики и лечения. Лекторский состав представлен ведущими специалистами в области общеврачебной практики и терапии, эндокринологии, психиатрии, кардиологии, инфекционных заболеваний. Видеоконференция носит междисциплинарный характер, и к участию приглашаются врачи всех специальностей, заинтересованные в повышении знаний по представленной тематике.

Регистрация с выдачей сертификата для врачей открыта до 11 июля, после чего просмотреть материалы смогут все желающие. Видеоконференция размещена на YouTube-канале БОМО "Эндокринология и метаболизм".

Как пояснила Алла Шепелькевич, это перманентная школа, периодичность работы которой будет определяться по запросу врачей. "Ведущие специалисты в стране объединились для того, чтобы бороться с проблемой, которая растет во всем мире и приводит к смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. Проблему ожирения можно решить только вместе и в первую очередь путем мотивации и врачей, и населения. Мы объединяем единомышленников, которые хотят бороться с ожирением и организационно, и медицински", - сказала Алла Шепелькевич.

В перспективе планируется проводить регулярные междисциплинарные и межсегментарные образовательные видеоконференции по ожирению. "Поговорим с травматологами, клиническими фармакологами, бариатрическими хирургами, онкологами. Будем системно со всех сторон эту тему муссировать в сообществе", - отметила Алла Шепелькевич.

Совместный образовательный проект "Школа ожирения" организован БОМО "Эндокринология и метаболизм", Белорусской ассоциации врачей, ОО "Белорусское общество врачей общей практики", ОО "Белорусское геронтологическое общественное объединение" совместно с сотрудниками кафедр эндокринологии, врачей общей практики, инфекционных болезней, кафедры военно-полевой терапии УО "Белорусский государственный медицинский университет".

Распространенность ожирения представляет собой серьезную проблему, которую Всемирная организация здравоохранения обозначила в качестве неинфекционной эпидемии XXI века. Как известно, ожирение приводит не только к снижению общей продолжительности жизни, но и к инвалидности людей, в том числе молодого возраста, вследствие развития тяжелых осложнений заболевания. Повышенный индекс массы тела является одним из основных факторов риска таких неинфекционных заболеваний, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2-го типа, ряда локализаций онкологической патологии, а также инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Исходя из данных, опубликованных Всемирным банком и ВОЗ, ежегодно около 3,4 млн взрослых людей умирают вследствие повышенной массы тела и ожирения.-0-