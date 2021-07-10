В. Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: Ради бога, пусть строят

Источник материала: БT

Владимир Макей высказался о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью:



Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты) прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, вводят санкции, даже отраслевые, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, чтобы заместить убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства. Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей", - добавил Владимир Макей. Читайте также:



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