ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В. Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: Ради бога, пусть строят

10.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Владимир Макей высказался о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью:

Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты) прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, вводят санкции, даже отраслевые, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, чтобы заместить убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства. Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей", - добавил Владимир Макей. Читайте также:


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Макей высказался о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты) прекращают...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Александрия собирает друзей" - яркие моменты праздника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by