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В. Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: Ради бога, пусть строят
10.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Владимир Макей высказался о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью:
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Владимир Макей высказался о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты) прекращают...
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