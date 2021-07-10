Источник материала: БелТА

10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. На "Купалье" в Александрии царит дух сопричастности и единой народной семьи. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей").

"Мы все любим этот праздник. Здесь есть особый дух и атмосфера чувства сопричастности, единой народной семьи. Я в третий раз приезжаю сюда. И на протяжении этого времени не меняется ориентированность людей на свою малую родину. Только завершилось трехлетие Года малой родины, сейчас идет Год народного единства - он особый для белорусов, - поделился Дмитрий Мезенцев. - Для нас очень важно такое общение - вне кабинетов, бумаг и телефонных звонков, когда смотришь друг другу в глаза: мы больше понимаем души белорусов и россиян".

Как отметил госсекретарь Союзного государства, президент Российской Федерации Владимир Путин поддерживает белорусский народ. "Владимир Путин поступательно оказывает поддержку Беларуси. Сегодня столько содержательных ответов на запросы белорусского руководства в вопросах кредитной поддержки, экономического сотрудничества. Я думаю, недалек тот час, когда мы расскажем, как идет работа над союзными программами (пока они называются дорожными картами). Это масштабные и значимые программы", - отметил Дмитрий Мезенцев.-0-