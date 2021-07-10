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VI Всемирную фольклориаду принимает Башкортостан - белорусов представляют "Лирники"

10.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы в Книге рекордов Гиннесса. В эти купальские дни нашу национальную культуру представляют в Башкортостане! Эта республика стала центром мирового фольклора. В Уфе проходит VI Всемирная фольклориада Международного совета организации фольклорных фестивалей и народных искусств. Коллективы из Панамы, Мексики,  США, Индии и других стран со всех континентов привезли свои народные песни, танцы, отличительный музыкальный фольклор и представят его на концертных площадках 22-х муниципалитетов Башкирии. Знакомить с традициями и культурой Беларуси участников форума отправился ансамбль народной музыки "Лирники". И наши музыканты стали частью самого большого хоровода в мире. 

Чем еще стал интересен этот символ дружбы народов - расскажет Ольга Медведь. 


Белорусы стали частью самого большого хоровода в мире


Сразу два мировых рекорда поставила VI Всемирная фольклориада в Уфе. В самом большом хороводе континентов закружились 2700 человек. А это представители 71 этноса из 57 стран. В Книгу рекордов Гиннесса круговой массовый обрядовый танец восточных славян вошел как самый масштабный и многонациональный, и его частью стала и белорусская делегация

VI Всемирную фольклориаду принимает Башкортостан - белорусов представляют "Лирники"


"Лирники" представляют Беларусь на VI Всемирной фольклориаде


Беларусь на всемирном форуме представляет народный ансамбль "Лирники". Коллектив из городского поселка Городище Барановичского района Брестской области основан в 1976 году, а звание "народный" получил почти 20 лет назад. Цимбалы, дудка, жалейка - далеко не все национальные инструменты, с которыми в эти дни фольклористы "Лирники" в концертном туре по Башкортостану. 

Более 800 квадратных метров LED-экранов, 500 интеллектуальных световых приборов, 100 кВт звукового оборудования, десятки самых современных лазерных видеопроекторов, дымовых и крио-эффектов. Церемония открытия - традиционно одно из самых красочных событий! В основе действа - столетия истории башкирского народа через древние мифы и легенды от момента сотворения мира. Кстати, созданием яркого старта фестиваля занималась та же компания, что и церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи! 

"Лирники" представляют Беларусь на VI Всемирной фольклориаде


Фольклориада проходит 1 раз в 4 года, как Олимпийские игры, и является вторым по масштабу музыкальным событием Евразийского континента. За время фестиваля культур создадут эксклюзивное национальное нагрудное украшение тушелдерек - символ дружбы, согласия и мира между народами. К нему пришьют 37 монет - по одной от каждой из стран участниц. Белорусский рубль уже на своем месте.


Закрытие Всемирной фольклориады состоится Уфе 


Закрытие Всемирной фольклориады состоится также в столице Башкирии Уфе на главной сцене фестиваля. На финальной церемонии нынешние хозяева международного форума передадут эстафету и флаг фольклориады следующей принимающей стране. 


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Белорусы в Книге рекордов Гиннесса. В эти купальские дни нашу национальную культуру представляют в Башкортостане! Эта республика стала центром мирового...
 
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