Источник материала: БT

В ужас гитлеровцев приводило грозное советское оружие еще в 1941-м. Дебютный выстрел знаменитой "катюши" из семи минометных установок (а это одномоментно 112 ракет) буквально изрешетил железнодорожные подходы к станции Орша, на которой стояли фашистские эшелоны с боеприпасами и боевой техникой. Уже через полчаса чудом выжившие докладывали вермахту об "адской мясорубке" и новом - ранее не виданном оружии. В донесениях его называли "черная смерть"! С тех пор прошло 80 лет. В честь юбилея легендарной "катюши" в следующую субботу в Орше пройдут праздничные мероприятия.



Читайте также:



