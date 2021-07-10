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Студенческие отряды набирают популярность среди молодежи
10.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Студенческие отряды набирают всю большую популярность среди молодежи. Если собрать всех, кто сейчас работает в полях, на больших стройках, в пионерлагерях, получится неплохой трудовой десант.
Строительство микрорайона Спутник-2
Строители уверяют: это будет одна из самых современных трасс города. И удобных. Например, для жителей нового микрорайона Спутник-2. Так он выглядит в 3D-формате. Оазис для семейного отдыха. Реальность, которая пока в активной стадии строительства, не хуже. Дома необычной планировки, в центре застройки - игровой городок. Студенты заняты на благоустройстве спортивной площадки.
Олег Бойко, комиссар Могилевского областного штаба студенческих отрядов БРСМ:
Ребята трудятся в разных сферах - педагогических, сервисных. Нами уже трудоустроено более 120 студенческих отрядов общей численностью 1498 человек. Наши ребята работают на совесть, поэтому они популярны среди работодателей.
Трудовой отдых в оздоровительном лагере "Сузорье"
Это будни "Сузорья". Командир студенческого отряда Александра Лапыш записалась в педагогический отряд лагеря еще на первом курсе. С тех пор, а это уже третий год подряд, не пропускает ни одной летней смены. Сотрудничество со студенческими отрядами здесь давняя традиция. Каждую смену здесь принимают на работу более 20 человек. Многие из них остаются на весь летний сезон.
Спорт, конкурсы, квесты и, конечно, дискотеки. Весь день в лагере расписан по минутам. И, кстати, за всю развлекательную программу отвечают именно вожатые.
Анна Киселевская, второй секретарь Гродненского горкома БРСМ:
Работают у нас уже сегодня порядка 42 студенческих отрядов. Они разнопрофильные, большинство из них педагогические и строительные отряды. Большой популярностью у молодежи пользуются и производственные отряды.
Свыше тысячи молодых людей - помощников на главных объектах страны. В городе и на селе. Практика, опять же, возможность заработка. И, конечно, новые знакомства. Не онлайн - реалити.
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Студенческие отряды набирают всю большую популярность среди молодежи. Если собрать всех, кто сейчас работает в полях, на больших стройках, в пионерлагерях,...
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