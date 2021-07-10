Студенческие отряды набирают популярность среди молодежи

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Студенческие отряды набирают всю большую популярность среди молодежи. Если собрать всех, кто сейчас работает в полях, на больших стройках, в пионерлагерях, получится неплохой трудовой десант.



В этом убедился Андрей Ястребов. Строительство дубль-трассы, которая соединит сразу несколько новых спальных микрорайонов Могилева. Для областного центра - один из самых крупных проектов года.



Два путепровода, тоннель. В перспективе трасса снимет нагрузку с центра города. Минуя его, можно будет попасть, например, сразу в СЭЗ-Могилев. Новый путь - почти 8 км. Вместе с велодорожками, тротуарами, зелеными территориями. В перспективе здесь установят шумозащитные экраны. Студенческий отряд БРУ на объекте постигает азы будущей профессии.







Строительство микрорайона Спутник-2

Ребята трудятся в разных сферах - педагогических, сервисных. Нами уже трудоустроено более 120 студенческих отрядов общей численностью 1498 человек. Наши ребята работают на совесть, поэтому они популярны среди работодателей.

Трудовой отдых в оздоровительном лагере "Сузорье"

Работают у нас уже сегодня порядка 42 студенческих отрядов. Они разнопрофильные, большинство из них педагогические и строительные отряды. Большой популярностью у молодежи пользуются и производственные отряды.

Строители уверяют: это будет одна из самых современных трасс города. И удобных. Например, для жителей нового микрорайона Спутник-2. Так он выглядит в 3D-формате. Оазис для семейного отдыха. Реальность, которая пока в активной стадии строительства, не хуже. Дома необычной планировки, в центре застройки - игровой городок. Студенты заняты на благоустройстве спортивной площадки.Это будни "Сузорья". Командир студенческого отряда Александра Лапыш записалась в педагогический отряд лагеря еще на первом курсе. С тех пор, а это уже третий год подряд, не пропускает ни одной летней смены. Сотрудничество со студенческими отрядами здесь давняя традиция. Каждую смену здесь принимают на работу более 20 человек. Многие из них остаются на весь летний сезон.Спорт, конкурсы, квесты и, конечно, дискотеки. Весь день в лагере расписан по минутам. И, кстати, за всю развлекательную программу отвечают именно вожатые.Свыше тысячи молодых людей - помощников на главных объектах страны. В городе и на селе. Практика, опять же, возможность заработка. И, конечно, новые знакомства . Не онлайн - реалити.







