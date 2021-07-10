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Население Литвы продолжает сокращаться

10.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на прибытие белорусских оппозиционеров и афро-азиатских мигрантов, население Литвы продолжает сокращаться. По прогнозам социологов, к концу 2021 года оно сократится еще на 44 тысячи человек.

Поэтому стоит задуматься:  может, прибытие мигрантов - не такая уж и плохая идея, тем более что полторы тысячи - это капля в море по сравнению  с теми миллионами человек, которые штурмуют границы с Евросоюзом, переплывая  Средиземное море, отметил российский публицист Николай Стариков. Нелегалы из стран Ближнего Востока и Африки, где коалиция НАТО принесла свою "свободу и демократию", ежегодно с наступлением тепла осаждают европейские берега. Только  санкции по отношению к ним за это не вводят. Снова двойные стандарты.     

Население Литвы продолжает сокращаться


О театре абсурда по ту сторону еще не построенной "великой литовской стены"  смотрите завтра  в "Главном эфире".



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Несмотря на прибытие белорусских оппозиционеров и афро-азиатских мигрантов, население Литвы продолжает сокращаться. По прогнозам социологов, к концу 2021 года оно...
 
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