Источник материала: БT

Несмотря на прибытие белорусских оппозиционеров и афро-азиатских мигрантов, население Литвы продолжает сокращаться. По прогнозам социологов, к концу 2021 года оно сократится еще на 44 тысячи человек.



Поэтому стоит задуматься: может, прибытие мигрантов - не такая уж и плохая идея, тем более что полторы тысячи - это капля в море по сравнению с теми миллионами человек, которые штурмуют границы с Евросоюзом, переплывая Средиземное море, отметил российский публицист Николай Стариков. Нелегалы из стран Ближнего Востока и Африки, где коалиция НАТО принесла свою "свободу и демократию", ежегодно с наступлением тепла осаждают европейские берега. Только санкции по отношению к ним за это не вводят. Снова двойные стандарты.







О театре абсурда по ту сторону еще не построенной "великой литовской стены" смотрите завтра в "Главном эфире".

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