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Население Литвы продолжает сокращаться
10.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несмотря на прибытие белорусских оппозиционеров и афро-азиатских мигрантов, население Литвы продолжает сокращаться. По прогнозам социологов, к концу 2021 года оно сократится еще на 44 тысячи человек.
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Несмотря на прибытие белорусских оппозиционеров и афро-азиатских мигрантов, население Литвы продолжает сокращаться. По прогнозам социологов, к концу 2021 года оно...
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