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Приграничные страсти продолжают кипеть не только в Литве. Потушить разгорающееся внимание медиа к инциденту с взломом почты начальника канцелярии премьер-министра всеми силами пытаются в Польше. Хакеры вытащили на поверхность еще одно подтверждение прямой связи правительства Польши и белорусских так называемых оппозиционеров. Об этом и не только взгляд на некоторые события недели - в авторской рубрике Ксении Лебедевой (видео).



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