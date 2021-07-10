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Ксения Лебедева о том, что "Наша нива" не оценила лояльность государства, а репортеры без границ очертили границы журналистики

10.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приграничные страсти продолжают кипеть не только в Литве. Потушить разгорающееся внимание медиа к инциденту с взломом почты начальника канцелярии премьер-министра всеми силами пытаются в Польше. Хакеры вытащили на поверхность еще одно подтверждение прямой связи правительства Польши и белорусских так называемых оппозиционеров. Об этом и не только взгляд на некоторые события недели - в авторской рубрике Ксении Лебедевой (видео).

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Приграничные страсти продолжают кипеть не только в Литве. Потушить разгорающееся внимание медиа к инциденту с взломом почты начальника канцелярии...
 
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