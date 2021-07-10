ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

85-летие Госавтоинспекции масштабно отметили по всей Беларуси

10.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Поздравительные слова Президента слушали в центре Минска на большом экране и сотрудники ГАИ, и гости праздника. Праздник масштабного формата. В столице парадом прошли и современные, и ретро-автомобили дорожной инспекции. Не уступал и праздник в регионах. А передвижные телевизионные станции Белтелерадиокомпании соединили города телемостом.  

Как прошли торжества - Владимир Королев о самых ярких моментах. Здравствуйте, ваши документы. Пожалуй, этой фразы, сегодня не боялся никто. Одни пришли на площадку у столичного Дворца спорта, чтобы сдать на категорию А и А1 для вождения мотоцикла. Вторые - сфотографироваться на детские документы и воочию увидеть спецтехнику.

Дети ездят по сигналам регулировщика, а вот взрослые старательно объезжают этот участок. Обучить малышей, чтобы те подсказывали своим родителям, что делать при такой встрече, это высший пилотаж педагогики от инспекторов ГАИ.  Интересно не только детям, но и взрослым. Дети могут порисовать и покататься на машинках, а  взрослые могут ознакомиться с тем, что вокруг, а потом детям рассказывать о безопасности дорог.  Те, кто не знаком с аббревиатурой ПДД,  могут лично убедиться, что бывает, когда нарушаешь дорожную библию. Внутри переворачивающейся машины находиться интересно лишь тогда, когда рядом с тобой спасатели. 

85-летие Госавтоинспекции масштабно отметили по всей Беларуси


В советское время эти машины были верными помощниками милиции, а их окраска стала символом целой эпохи. В том числе и личным брендом ведомства. Самым ярким эпизодом большого праздника будет масштабный парад спецтехники, в том числе и с участием ретро-автомобилей. 

В параде техники приняли участие около сотни машин

Современные экипажи ГАИ оснащены передовыми техническими средствами. Ежедневно эти и другие автомобили и мотоциклы колесят по дорогам страны ради нашей безопасности. Отдельной колонной проследовали ветераны милицейского парка. Это мотоциклы М-62 и К-750. А также уже легендарные "Победа", ГАЗ-67, "москвич" 401 и 412, ВАЗ "копейка" и "шестерка". В те годы благодаря таким машинам работа ГАИ становилась быстрее и эффективнее. 

Концерт, а также парад ретро- и спецтехники стали визитной карточкой и в других городах. Для горожан и гостей Гомеля работали интерактивные площадки, полоса препятствий, автосимулятор. А еще - выступления байкеров, профессионалов в среде паркура, экстремалов на скейтах, самокатах и велосипедах. В Бресте, чтобы поддержать историческую атмосферу, инспекторы переоделись в форму образца 60-х годов, ее сшили по старым эскизам. 

Брестская область - самая автомобильная среди регионов

В среднем на одну семью здесь приходится 2 машины. А общая протяженность дорог составляет более 13 тысяч километров. Разрисовать служебную машину инспекторам без протокола и штрафа сегодня можно было в Александрии. В праздник дорожная милиция Могилевской области получила сертификат на покупку новых "джили". 


Автопарк ГАИ пополнился в Минской области


Лучших инспекторов региона чествовали в Молодечно. Аттракционы, мастер-классы и выступления кинологов  вызвали неподдельный интерес у горожан. 
Почти 90 тысяч километров дорог, более 4 млн. автомобилей, и это, не считая транзитных машин. А еще пешеходы, программы по безопасности и многое другое. Все это находится в ведении Госавтоинспекции. За последние 15 лет число смертельных аварий в Беларуси снизилось втрое, и это, несмотря на более чем двукратное увеличение автопарка. 


Читайте также:


 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравительные слова Президента слушали в центре Минска на большом экране и сотрудники ГАИ, и гости праздника. Праздник масштабного формата. В столице парадом...
 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ - 85! С праздником сотрудников поздравил Александр Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by