85-летие Госавтоинспекции масштабно отметили по всей Беларуси

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Поздравительные слова Президента слушали в центре Минска на большом экране и сотрудники ГАИ, и гости праздника. Праздник масштабного формата. В столице парадом прошли и современные, и ретро-автомобили дорожной инспекции. Не уступал и праздник в регионах. А передвижные телевизионные станции Белтелерадиокомпании соединили города телемостом.



Как прошли торжества - Владимир Королев о самых ярких моментах. Здравствуйте, ваши документы. Пожалуй, этой фразы, сегодня не боялся никто. Одни пришли на площадку у столичного Дворца спорта, чтобы сдать на категорию А и А1 для вождения мотоцикла. Вторые - сфотографироваться на детские документы и воочию увидеть спецтехнику.



Дети ездят по сигналам регулировщика, а вот взрослые старательно объезжают этот участок. Обучить малышей, чтобы те подсказывали своим родителям, что делать при такой встрече, это высший пилотаж педагогики от инспекторов ГАИ. Интересно не только детям, но и взрослым. Дети могут порисовать и покататься на машинках, а взрослые могут ознакомиться с тем, что вокруг, а потом детям рассказывать о безопасности дорог. Те, кто не знаком с аббревиатурой ПДД, могут лично убедиться, что бывает, когда нарушаешь дорожную библию. Внутри переворачивающейся машины находиться интересно лишь тогда, когда рядом с тобой спасатели.







В советское время эти машины были верными помощниками милиции, а их окраска стала символом целой эпохи. В том числе и личным брендом ведомства. Самым ярким эпизодом большого праздника будет масштабный парад спецтехники, в том числе и с участием ретро-автомобилей.



В параде техники приняли участие около сотни машин



Современные экипажи ГАИ оснащены передовыми техническими средствами. Ежедневно эти и другие автомобили и мотоциклы колесят по дорогам страны ради нашей безопасности. Отдельной колонной проследовали ветераны милицейского парка. Это мотоциклы М-62 и К-750. А также уже легендарные "Победа", ГАЗ-67, "москвич" 401 и 412, ВАЗ "копейка" и "шестерка". В те годы благодаря таким машинам работа ГАИ становилась быстрее и эффективнее.



Концерт, а также парад ретро- и спецтехники стали визитной карточкой и в других городах. Для горожан и гостей Гомеля работали интерактивные площадки, полоса препятствий, автосимулятор. А еще - выступления байкеров, профессионалов в среде паркура, экстремалов на скейтах, самокатах и велосипедах. В Бресте, чтобы поддержать историческую атмосферу, инспекторы переоделись в форму образца 60-х годов, ее сшили по старым эскизам.



Брестская область - самая автомобильная среди регионов



В среднем на одну семью здесь приходится 2 машины. А общая протяженность дорог составляет более 13 тысяч километров. Разрисовать служебную машину инспекторам без протокола и штрафа сегодня можно было в Александрии. В праздник дорожная милиция Могилевской области получила сертификат на покупку новых "джили".







Автопарк ГАИ пополнился в Минской области

Лучших инспекторов региона чествовали в Молодечно. Аттракционы, мастер-классы и выступления кинологов вызвали неподдельный интерес у горожан.Почти 90 тысяч километров дорог, более 4 млн. автомобилей, и это, не считая транзитных машин. А еще пешеходы, программы по безопасности и многое другое. Все это находится в ведении Госавтоинспекции. За последние 15 лет число смертельных аварий в Беларуси снизилось втрое, и это, несмотря на более чем двукратное увеличение автопарка.