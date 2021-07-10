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ГАИ - 85! С праздником сотрудников поздравил Александр Лукашенко
10.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Госавтоинспекции - 85 лет! Они ежедневно обеспечивают дорожную безопасность. В опасных условиях и рискуя жизнью. За последние 15 лет число смертельных аварий в Беларуси снизилось втрое - и это, несмотря на более чем двукратное увеличение автопарка. С праздником сотрудников ГАИ поздравил Президент.
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Госавтоинспекции - 85 лет! Они ежедневно обеспечивают дорожную безопасность. В опасных условиях и рискуя жизнью. За последние 15 лет число смертельных аварий в...
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