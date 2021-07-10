ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ - 85! С праздником сотрудников поздравил Александр Лукашенко

10.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Госавтоинспекции - 85 лет! Они ежедневно обеспечивают дорожную безопасность. В опасных условиях и рискуя жизнью. За последние 15 лет число смертельных аварий в Беларуси снизилось втрое - и это, несмотря на более чем двукратное увеличение автопарка. С праздником сотрудников ГАИ поздравил Президент.  

Обращение получилось неформальным, в байкерском стиле. Оно записано на малой родине Александра Лукашенко - в Александрии.  Президент управляет мотоциклом "Урал". Такие, кстати, на службе ГАИ появились еще в 60-ые и были очень востребованы.


Читайте также:

  • В Минске проходят памятные мероприятия в честь юбилея ГАИ


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекции - 85 лет! Они ежедневно обеспечивают дорожную безопасность. В опасных условиях и рискуя жизнью. За последние 15 лет число смертельных аварий в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Министр культуры А. Маркевич: В Беларуси созданы все условия для того, чтобы творить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by