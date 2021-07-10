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Министр культуры А. Маркевич: В Беларуси созданы все условия для того, чтобы творить

10.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси созданы все условия для того, чтобы творить. Такое мнение в программе "Вопрос номер один" высказал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Государство тратит колоссальные средства на раскрытие творческого потенциала одаренных людей, обновление и поддержание материально-технической базы учреждений культуры по всей стране. Пристальное внимание сейчас регионам. Главной же целью своей работы глава профильного министерства видит повышение спроса и улучшение качества предложения. В культуре должна быть потребность, а запросы профессионалы обеспечат. 

К "Славянскому базару в Витебске" все готово

Для того чтобы "всколыхнуть" сферу, активизировалось и фестивальное движение. Сразу после гуляний в Александрии еще один по-настоящему народный форум - "Славянский базар в Витебске". К нему, как подчеркнул министр, полностью готовы. По-прежнему актуальной и приоритетной задачей остается сохранение историко-культурного наследия. Так, несмотря на не самый благоприятный фон во всем мире из-за пандемии, смета расходов на возрождение наших ценностей не сократилась.


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Теги: Витебск
 
 
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В Беларуси созданы все условия для того, чтобы творить. Такое мнение в программе "Вопрос номер один" высказал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич. ...
 
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