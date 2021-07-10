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Министр культуры А. Маркевич: В Беларуси созданы все условия для того, чтобы творить
10.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси созданы все условия для того, чтобы творить. Такое мнение в программе
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В Беларуси созданы все условия для того, чтобы творить. Такое мнение в программе "Вопрос номер один" высказал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич. ...
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