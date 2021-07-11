Санэпидслужба обновила перечень зон отдыха, где запрещено или ограничено купание

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные учреждения госсаннадзора на основании результатов лабораторного контроля внесли местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования предложения по запрещению или ограничению купания на некоторых объектах рекреации. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание для детей в Брестской области ограничено на центральном пляже озера Олтушское в деревне Олтуш Малоритского района, в Гомельской - на пляжах "Каскад-1" на ул.П.Бровки со стороны ул.Каменщикова в Гомеле и на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района. В Минской области ограничения коснулись пляжной зоны водоема в деревне Саковичи Солигорского района, зон отдыха на реке Случь в районе 11-го городка на ул.Социалистической Слуцка и водохранилища Рудня в деревне Рудня Слуцкого района. В Могилевской области лучше не купаться на пляже на Днепре в деревне Полыковичи Могилевского района.

Приостановлено купание детей и взрослых (занятия водными видами спорта возможны) в Гомельской области на городском пляже на реке Днепр в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине, а в Гродненской - зоне отдыха на озере Свитязь Новогрудского района.

На ряде объектов запрещено купание детей, взрослых и занятия видами водного спорта. В Гомельской области запреты коснулись городского пруда в Калинковичах, в Гродненской - зоны отдыха на озере Юбилейное в Гродно, в Могилевской - пляжа на реке Бася на ул.Верхнеяловская Чаусов, четырех пляжей в Бобруйске - №1 "Центральный", №2 в микрорайоне №6, ДУП "Санаторий им. Ленина", санатория "Шинник", трех пляжей в Могилеве - на Гребеневском водохранилище, на Днепре и Печерском озере, а также пляжа Вильчицкого водохранилища в деревне Вильчицы Могилевского района.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 3 по 8 июля обследовали 341 зону рекреации. Исследовано 780 проб воды, из них 34 не соответствовали по микробиологическим и 5 - по санитарно-химическим показателям.-0-