Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 июля из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 12 июля, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по востоку страны местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 16-22, местами 13-15 градусов тепла. Днем будет плюс 29-34, в отдельных районах 35-36 градусов тепла.-0-

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