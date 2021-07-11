|
В Гродно гулянья в честь юбилея ГАИ развернулись сразу на нескольких площадках
11.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Гродно гулянья в честь 85-летия ГАИ развернулись сразу на нескольких площадках. В центре - на площади Ленина - состоялась торжественная церемония открытия, был налажен телемост со всеми регионами страны и городом Минском. Лучшие сотрудники ГАИ региона получили заслуженные награды и благодарности. Продолжились торжества парадом современного автотранспорта Госавтоинспекции. В креативной развлекательной программе "Перезагрузка-85" приняли участие музыкальные коллективы города. Работали интерактивные площадки - квест от сотрудников ГАИ, выставка ретромобилей.
Юрий Караев, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области:
Без сотрудников ГАИ невозможно представить тот хаос, который творился бы на дорогах с современной автомобилизацией общества, особенно больших городов. Мы бы просто стояли бы все в пробках, бились бы друг о друга. Им большое спасибо за то, что они, 85 лет сменяя друг друга, беспрерывно на посту. Никогда не оставляют нас своей службой, своим вниманием.
По соседству на площади Тызенгауза был организован "остров безопасности". Свои площадки представили сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и военнослужащие Западного оперативного командования.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно гулянья в честь 85-летия ГАИ развернулись сразу на нескольких площадках. В центре - на площади Ленина - состоялась торжественная церемония открытия, был...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)