В Гродно гулянья в честь юбилея ГАИ развернулись сразу на нескольких площадках

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Без сотрудников ГАИ невозможно представить тот хаос, который творился бы на дорогах с современной автомобилизацией общества, особенно больших городов. Мы бы просто стояли бы все в пробках, бились бы друг о друга. Им большое спасибо за то, что они, 85 лет сменяя друг друга, беспрерывно на посту. Никогда не оставляют нас своей службой, своим вниманием.

Гродно гулянья в честь 85-летия ГАИ развернулись сразу на нескольких площадках. В центре - на площади Ленина - состоялась торжественная церемония открытия, был налажен телемост со всеми регионами страны и городом Минском. Лучшие сотрудники ГАИ региона получили заслуженные награды и благодарности. Продолжились торжества парадом современного автотранспорта Госавтоинспекции. В креативной развлекательной программе "Перезагрузка-85" приняли участие музыкальные коллективы города. Работали интерактивные площадки - квест от сотрудников ГАИ, выставка ретромобилей.По соседству на площади Тызенгауза был организован "остров безопасности". Свои площадки представили сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и военнослужащие Западного оперативного командования.

В Минске проходят памятные мероприятия в честь юбилея ГАИ