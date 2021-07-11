Праздник дружбы и единства. Александрия вновь собрала друзей

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Рушник - как символ гостеприимства, единства и Александрии

Беларусь, Россия, Украина. место встречи - Александрия

Ярмарка, город мастеров и много музыки - так в Александрии праздновали Купалье

Ни одна "Александрия" не обходится без Президента

Праздник дружбы и единства. Александрия собрала друзей! Не повлияла пандемия, приехали гости из России и Украины. А вот что привезли? Чем удивлял фестиваль своего искушенного земляка? И кто решил на крепость проверить рукопожатие нашего Президента?Все подробности в репортажеТо, что объединяет и сопровождает на всем жизненном пути. С ним и в мир, и в пир.Небольшого агрогородка, который уже в 12-й раз собирает друзей.Десятки, сотни рушников. Все уникальны - ручная работа. Здесь говорят: одна мастерица не может повторить дважды свою же вышивку. Хотя, безусловно, эти узоры (их называют обрядовыми оберегами) - наше наследие. От предков. Верили: охраняют от злых духов, помогают с домашним хозяйством, на охоте и в поле. Стежок за стежком наши бабушки вышивкой кодировали будущее!Этнографы говорят "рушник" - не от слова руки. Корень "руш" - рушить, рвать, ломать. Но только в контексте ткани. Славянским народом точно не надо доказывать: ломать - не строить! Поэтому ни эпид обстановка, ни закрытое небо, ни любые другие распри не повлияли на географию участников. От Украины, например, приехали области - Черниговская и Ивано-Франковская.Это уже Россия - Тула, Псков, Дагестан, Югра. С десяток регионов привезли в Александрию свои изделия. Вот с Камчатки - добирались несколько дней. От них изделия из кожи, кости, бисера и травы. И это все вместилось в ручную кладь.Беларусь, Россия, Украина - нас объединяют семейные ценности, общая история, границы… и Днепр. Сегодня река дружбы, а когда-то бизнес-артерия. Здесь проходил знаменитый путь "Из варяг в греки". Уже который июль на этом берегу Днепра возобновляют и эту традицию.Почти полтора километра торговых рядов. Только путь уже держишь из Минской области, например, в Могилевскую, из Витебской - в Брестскую. Получается, этно-, гастротур выходного дня по всей стране! На этот уикенд в Александрии возвели целый квартал "Гандлевая суполка"! Каждому региону и столице по 900 кв. м!Такое буйство красок, букет ароматов. Увы, камера не передает запахов. Шашлыки, драники, на десерт - крутень. А еще такие популярные в плюс 30 холодник и квас! Впрочем, сколько выпили и съели, еще предстоит подсчитать, а вот что увидели и испытали на себе, мы зафиксировали. Вот реконструкция вертикального станка 10 века, а это по соседству лепка.Прошедшая трилогия малой родины вернула нас всех к истокам. В суете будней заставила остановиться и вспомнить, откуда все мы родом, где сделали первый шаг, сказали первое слово, где впервые на Купалье плели венок и искали цветок папоротника, где пошли в первый класс. У каждого своя такая Александрия. Впрочем, если ваша далеко, своей - и он об этом часто говорил - готов поделиться наш Президент. Александр Лукашенко родом из деревни Копысь. А жил и учился через реку - именно в агрогородке Александрия.Традиционно в эти фестивальные дни много желающих прогуляться по земле, воспитавшей будущего лидера. Интерес не только среди белорусов, но и дипломатов. Твердый характер, четкие решения, принципы и ответственность - в этой школе ковалась уже историческая личность.На правах хозяина и инициатора этого теплого домашнего праздника он обратился к землякам и гостям. С главной сцены. На смену трилогии малой родины пришел Год народного единства. Так символично - вспомнить и осознать, кто мы и откуда родом, и объединиться!Дальше был концерт по заявкам. Артисты, которых просили и дали сами местные. В зрительном зале под открытым небом - несколько тысяч человек. На сцене узнаваемые голоса - любимые артисты.Анатолий Ярмоленко, Владимир Громов, Анастасия Москвина, обновленная труппа Купаловского. И это из разряда "впервые". Как и сцена - вращающаяся, с 3D-эффектом. Хэдлайнерами концерта стали Олег Газманов и рэпер Серега."Александрия собирает друзей!". Этот фестиваль уже давно вышел за рамки только празднования Купалья. Хотя, безусловно, вся атрибутика сохранена. Вот, например, купальский венок из полевых цветов. Его пускают на воду, чтоб узнать у каких берегов искать суженого. Дальше вся ночь - на поиск цветка папоротника. Говорят, найдя ее, поймешь язык животных и птиц.