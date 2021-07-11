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Ярко и масштабно Беларусь отметила 85-летие Госавтоинспекции

11.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Парад техники, выставка ретромобилей и показательные выступления. 


Так ярко и масштабно  Беларусь отметила 85-летие со дня образования Госавтоинспекции.
Республиканский праздник   "День открытых дорог"  заглянул в каждый регион

Телемост объединил  Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, а еще Молодечно и Александрию. В праздник  не обошлось и без подарков: новыми машинами  пополнились автопарки, награды получили и лучшие сотрудники ГАИ.


Слова благодарности  и поздравления с профессиональным праздником  звучали нон-стоп. Особую юбилейную дату  с сотрудниками ГАИ  разделили как взрослые, так и дети. Для них работали  десятки зон активностей: среди самых популярных, например, интерактивные площадки МЧС и автосимуляторы.





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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Парад техники, выставка ретромобилей и показательные выступления.  Так ярко и масштабно  Беларусь отметила 85-летие со дня образования Госавтоинспекции. ...
 
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