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Ярко и масштабно Беларусь отметила 85-летие Госавтоинспекции
11.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПарад техники, выставка ретромобилей и показательные выступления.
Так ярко и масштабно Беларусь отметила 85-летие со дня образования Госавтоинспекции.
Республиканский праздник "День открытых дорог" заглянул в каждый регион
Телемост объединил Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, а еще Молодечно и Александрию. В праздник не обошлось и без подарков: новыми машинами пополнились автопарки, награды получили и лучшие сотрудники ГАИ.
Слова благодарности и поздравления с профессиональным праздником звучали нон-стоп. Особую юбилейную дату с сотрудниками ГАИ разделили как взрослые, так и дети. Для них работали десятки зон активностей: среди самых популярных, например, интерактивные площадки МЧС и автосимуляторы.
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Парад техники, выставка ретромобилей и показательные выступления. Так ярко и масштабно Беларусь отметила 85-летие со дня образования Госавтоинспекции. ...
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