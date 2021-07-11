Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 июля. Двое строителей пострадало при обрыве люльки в Витебске, сообщает МЧС.

ЧП произошло утром 10 июля на строительстве 16-этажного дома по Московскому проспекту. Люлька оборвалась на уровне пятого этажа, приняв вертикальное положение. Выпавшие из нее строители находились на козырьке второго этажа. Их спустили на носилках. После осмотра врачами обоих отправили в больницу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двое строителей пострадало при обрыве люльки в Витебске Минск, 11 июля. Двое строителей пострадало при обрыве люльки в Витебске, сообщает МЧС. ЧП произошло утром 10 июля на строительстве 16-этажного дома по Московскому...

БелаПАН.