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Двое строителей пострадало при обрыве люльки в Витебске
11.07.2021 12:53 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 июля. Двое строителей пострадало при обрыве люльки в Витебске,
ЧП произошло утром 10 июля на строительстве 16-этажного дома по Московскому проспекту. Люлька оборвалась на уровне пятого этажа, приняв вертикальное положение. Выпавшие из нее строители находились на козырьке второго этажа. Их спустили на носилках. После осмотра врачами обоих отправили в больницу.
БелаПАН.
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Минск, 11 июля. Двое строителей пострадало при обрыве люльки в Витебске, сообщает МЧС. ЧП произошло утром 10 июля на строительстве 16-этажного дома по Московскому...
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