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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 75 районах Беларуси

11.07.2021 12:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 75 районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства лесного хозяйства.

Запреты введены в двух районах Минской области (Березинском и Крупском), а также в восьми районах Могилевской области (Могилевском, Шкловском, Белыничском, Быховском, Круглянском, Славгородском, Чаусском и Чериковском).

Ограничения действуют во всех районах Гродненской и Витебской (кроме Браславского) областях. Кроме того ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Гомельской области (Хойникском, Брагинском, Октябрьском, Жлобинском, Буда-Кошелевском, Калинковичском, Кормянском, Наровлянском, Петриковском, Светлогорском и Чечерском).

Что касается Минской области, ограничения введены в 17 районах: Борисовском, Вилейском, Воложинском, Дзержинском, Клецком, Любанском, Минском, Молодечненском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском и Червенском.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Запреты введены в двух районах Минской области (Березинском и Крупском), а также в восьми районах Могилевской области (Могилевском, Шкловском, Белыничском,...
 
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