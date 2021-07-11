Минздрав определил особенности оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения утвердило положение об особенностях оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 28 мая 2021 года №65, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно положению госорганизации здравоохранения оказывают медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий в соответствии со своими лечебно-диагностическими возможностями. Что касается негосударственных организаций здравоохранения, то оказание ими такой медпомощи осуществляется с учетом особенностей, изложенных в гл.32 положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного указом от 1 сентября 2010 года №450.

Организации здравоохранения будут обеспечивать условия для дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой, с пациентами или лицами, указанными в ч.2 ст.18 закона "О здравоохранении".

Для идентификации и аутентификации участников такого взаимодействия при оказании медпомощи с применением телемедицинских технологий используется единая система идентификации физических и юридических лиц или иные процедуры (системы) проверки данных.

Также положением определено, какую информацию организация здравоохранения, оказывающая медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий, должна предоставлять пациенту или лицам, указанным в ч.2 ст.18 закона "О здравоохранении", в том числе в сети Интернет.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-