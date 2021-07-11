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В Витебске торжества по случаю 85-летия ГАИ развернулись на пл. Победы

11.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске  центром праздничных мероприятий, посвященных юбилею образования ГАИ,  стала  главная площадь города - площадь Победы. Все желающие  могли поучаствовать в веселых играх и лично убедиться, как важно быть внимательным на дороге. Дети и взрослые  пробовали свои силы в аттракционах  "Пьяные очки", "Пьяный руль", "Ручное регулирование", "Кресло безопасности2. С азартом гости праздника  проходили полосу препятствий на велосипеде и проверяли меткость  в интерактивном тире. Организаторы также предложили  освоить курс начинающего спасателя с тем, чтобы приобрести навыки  оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. Онлайн на больших светодиодных экранах  транслировалась видеокартинка торжеств  из других регионов Беларуси. И витебская площадь Победы  была соединена  со всей Беларусью прямым эфиром!


Анастасия Мандрик,  инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:


"Конечно, хочется, чтобы водители улыбались сотрудникам Госавтоинспекции, потому что в первую очередь мы работаем на профилактику. Не всех мы хотим штрафовать и наказывать. Мы хотим предупредить несчастье".


Лучшим сотрудникам  Госавтоинспекции северного региона  вручили грамоты и нагрудные знаки. Не остались без подарков  и гости праздника. Самые активные  получили памятные сувениры. А два везунчика по итогам лотереи стали обладателями  сертификатов на бесплатное обучение в автошколе.




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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске  центром праздничных мероприятий, посвященных юбилею образования ГАИ,  стала  главная площадь города - площадь Победы. Все желающие  могли...
 
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