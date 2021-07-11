В Витебске торжества по случаю 85-летия ГАИ развернулись на пл. Победы

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"Конечно, хочется, чтобы водители улыбались сотрудникам Госавтоинспекции, потому что в первую очередь мы работаем на профилактику. Не всех мы хотим штрафовать и наказывать. Мы хотим предупредить несчастье".

Витебске центром праздничных мероприятий, посвященных юбилею образования ГАИ, стала главная площадь города - площадь Победы. Все желающие могли поучаствовать в веселых играх и лично убедиться, как важно быть внимательным на дороге. Дети и взрослые пробовали свои силы в аттракционах "Пьяные очки", "Пьяный руль", "Ручное регулирование", "Кресло безопасности2. С азартом гости праздника проходили полосу препятствий на велосипеде и проверяли меткость в интерактивном тире. Организаторы также предложили освоить курс начинающего спасателя с тем, чтобы приобрести навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. Онлайн на больших светодиодных экранах транслировалась видеокартинка торжеств из других регионов Беларуси. И витебская площадь Победы была соединена со всей Беларусью прямым эфиром!Лучшим сотрудникам Госавтоинспекции северного региона вручили грамоты и нагрудные знаки. Не остались без подарков и гости праздника. Самые активные получили памятные сувениры. А два везунчика по итогам лотереи стали обладателями сертификатов на бесплатное обучение в автошколе.