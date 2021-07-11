Источник материала: БT

Гигантская чаша, половина чугунной ванны, часы и термометр. Все это идеи участников конкурса скамеек, который прошел во Фрунзенском районе столицы. Благоустройство вдохновило на творчество работников коммунальных предприятий, промышленных и торговых организаций. Три десятка арт-объектов появились на Аллее столичных спасателей по улице Мазурова. Участники старались поразить судей креативными идеями, а победителем стала команда ЖЭУ № 9 Фрунзенского района.

Рядом с арт-аллеей во Фрунзенском районе в скором времени появится и экотропа. Уже ко Дню города определят и самые оригинальные скамейки столицы на городском этапе соревнования.



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