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Половина чугунной ванны, часы и термометр - идеи участников конкурса "Лучшая скамейка - 2021"

11.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Гигантская чаша, половина чугунной ванны, часы и термометр. Все это  идеи участников конкурса скамеек, который прошел  во Фрунзенском районе столицы.  Благоустройство  вдохновило на творчество  работников коммунальных предприятий, промышленных и торговых организаций. Три десятка арт-объектов   появились на Аллее столичных спасателей  по улице Мазурова. Участники старались поразить судей  креативными идеями, а победителем стала команда  ЖЭУ № 9 Фрунзенского района. 

Рядом с арт-аллеей во Фрунзенском районе  в скором времени  появится и экотропа. Уже ко Дню города  определят и самые оригинальные скамейки столицы  на городском этапе соревнования.

 

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Гигантская чаша, половина чугунной ванны, часы и термометр. Все это  идеи участников конкурса скамеек, который прошел  во Фрунзенском районе столицы. ...
 
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