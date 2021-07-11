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В Беларуси сегодня День работников налоговых органов - с праздником представителей и ветеранов службы поздравил Президент

11.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники налоговых органов. С праздником  представителей и ветеранов службы  поздравил  Президент

Александр Лукашенко обратил внимание,  что государство, бизнес и общество  ждут от работников налоговых органов  постоянных шагов по упрощению  налогового законодательства и администрирования. 

Сейчас в этой сфере, которая является  важным звеном госуправления, трудятся более 6 тысяч специалистов. За счет налогов  развивается социальная сфера, улучшается инфраструктура, выплачиваются пенсии и пособия. В последние годы здесь сделали  ставку на развитие сервисов и инноваций, а также информационную открытость. 

Рассказывает Алина Лаппо.

Удобные сервисы, дистанционная оплата, электронная очередь и личный кабинет. Сегодня оплатить налоги как юридическому, так и физическому лицу  быстро и удобно. Сергей - индивидуальный предприниматель из Минска, не понаслышке знает обо всех преимуществах электронных сервисов. Бизнес особо ценит бережное отношение к чужому времени. Ведь по-прежнему время – деньги.  

Сергей Соболевский,  индивидуальный предприниматель:

Плюс этих сервисов в том, что в онлайн-режиме можно посмотреть любую информацию, касающуюся  взаиморасчетов плательщика с бюджетом. Также в оперативном режиме после отправки декларации можно посмотреть - принята инспектором, корректна, некорректна. Если какие-то там ошибки существуют, то их можно оперативно исправить, и так же в электронном виде.

То, что налоговая система идет в ногу со временем, говорят и цифры. 

Сегодня почти  87 % субъектов хозяйствования заменяют поход в налоговую удаленным доступом через интернет

Все удобно, автоматизировано, многое можно сделать через интернет - так характеризует налоговую систему крупнейший игрок IT-рынка Беларуси. 

Инна Нарушевич,  главный бухгалтер IT-компании:

Использование электронного декларирования - это очень удобная форма работы. И в целом онлайн-взаимодействие с налоговыми органами является экономией времени. Я могу сказать, что совершенно очевидно  очень высокое развитие налоговой системы в этом направлении. 

Собираемость налогов - это развитие социальной сферы, инфраструктуры, выплаты пенсий и пособий. По словам специалистов ведомства, вклад налоговой службы в доходы бюджета растет, плоды приносит активное внедрение передовых ИКТ. 

Олег Седельник,  гендиректор СООО "Белорусские облачные технологии":

Министерство по налогам и сборам можно назвать одним из лидеров по цифровизации среди государственных органов. Наше сотрудничество началось еще в 2015 году, совместно мы реализовали много успешных проектов. Один из самых свежих - это частное облако МНС. В этом облаке размещены такие государственные информационные системы, как расчет налогов, учет доходов физических лиц, взаимосвязь плательщиков и прослеживаемость товаров.

Налогоплательщики высоко оценивают работу службы - это показывает мониторинг анкет и социологические исследования. Такой подход позволяет услышать каждого и улучшить работу  там, где это необходимо.



 
Теги: Минск
 
 
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Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники налоговых органов. С праздником  представителей и ветеранов службы  поздравил  Президент.  ...
 
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