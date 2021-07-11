В Беларуси сегодня День работников налоговых органов - с праздником представителей и ветеранов службы поздравил Президент

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Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники налоговых органов. С праздником представителей и ветеранов службы поздравил Президент .

Александр Лукашенко обратил внимание, что государство, бизнес и общество ждут от работников налоговых органов постоянных шагов по упрощению налогового законодательства и администрирования.

Сейчас в этой сфере, которая является важным звеном госуправления, трудятся более 6 тысяч специалистов. За счет налогов развивается социальная сфера, улучшается инфраструктура, выплачиваются пенсии и пособия. В последние годы здесь сделали ставку на развитие сервисов и инноваций, а также информационную открытость.

Рассказывает Алина Лаппо.



Удобные сервисы, дистанционная оплата, электронная очередь и личный кабинет. Сегодня оплатить налоги как юридическому, так и физическому лицу быстро и удобно. Сергей - индивидуальный предприниматель из Минска, не понаслышке знает обо всех преимуществах электронных сервисов. Бизнес особо ценит бережное отношение к чужому времени. Ведь по-прежнему время – деньги.



Сергей Соболевский, индивидуальный предприниматель:



Плюс этих сервисов в том, что в онлайн-режиме можно посмотреть любую информацию, касающуюся взаиморасчетов плательщика с бюджетом. Также в оперативном режиме после отправки декларации можно посмотреть - принята инспектором, корректна, некорректна. Если какие-то там ошибки существуют, то их можно оперативно исправить, и так же в электронном виде.



То, что налоговая система идет в ногу со временем, говорят и цифры.

Сегодня почти 87 % субъектов хозяйствования заменяют поход в налоговую удаленным доступом через интернет

Все удобно, автоматизировано, многое можно сделать через интернет - так характеризует налоговую систему крупнейший игрок IT-рынка Беларуси.



Инна Нарушевич, главный бухгалтер IT-компании:



Использование электронного декларирования - это очень удобная форма работы. И в целом онлайн-взаимодействие с налоговыми органами является экономией времени. Я могу сказать, что совершенно очевидно очень высокое развитие налоговой системы в этом направлении.



Собираемость налогов - это развитие социальной сферы, инфраструктуры, выплаты пенсий и пособий. По словам специалистов ведомства, вклад налоговой службы в доходы бюджета растет, плоды приносит активное внедрение передовых ИКТ.



Олег Седельник, гендиректор СООО "Белорусские облачные технологии":



Министерство по налогам и сборам можно назвать одним из лидеров по цифровизации среди государственных органов. Наше сотрудничество началось еще в 2015 году, совместно мы реализовали много успешных проектов. Один из самых свежих - это частное облако МНС. В этом облаке размещены такие государственные информационные системы, как расчет налогов, учет доходов физических лиц, взаимосвязь плательщиков и прослеживаемость товаров.



Налогоплательщики высоко оценивают работу службы - это показывает мониторинг анкет и социологические исследования. Такой подход позволяет услышать каждого и улучшить работу там, где это необходимо.





