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Минприроды призывает поливать молодые деревья и кустарники на улицах в жаркие дни

11.07.2021 15:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аномальная жара в этом году сильно ударила по насаждениям, многие из них начинают засыхать. Чтобы их спасти, по всей стране стартует акция по поливу молодых деревьев и кустарников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Минприроды призывает граждан принять активное участие в поливе насаждений, произрастающих в местах проживания, работы, учебы и отдыха.

"Воду желательно брать из открытых источников, чтобы ее температура была близка к температуре почвы. Обычно полив производят утром или вечером, чтобы вода меньше испарялась. Полив деревьев проводится из расчета 30-50 л на 1 кв.м приствольной площадки, кустарников - 20 л на 1 кв.м, но в засушливое время вода будет полезна деревьям в любом количестве. Сначала необходимо полить верхний слой почвы для его смачивания, а затем поливать более интенсивно", - рассказали в пресс-службе.

В сухую и жаркую погоду деревья рекомендуется поливать каждую неделю, если деревья посажены недавно, то они требуют более частых поливов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Аномальная жара в этом году сильно ударила по насаждениям, многие из них начинают засыхать. Чтобы их спасти, по всей стране стартует акция по поливу молодых...
 
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