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Новые кельи, дом для паломников и храм. В Беларуси образован новый женский монастырь
11.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новый женский монастырь образован в Белорусской православной церкви. Он относится к Новогрудской епархии. Монастырь освящен в честь преподобного Амвросия Оптинского. Начиналось все с одноименного сестричества. Оно было основано в 2005 году. 5 сестер направились в деревню Русаково.
Слонимского района для устроения женского молитвенного скита. За это время на территории, занимаемой сестричеством, в нескольких домах были устроены кельи и пристанище для паломников, также построен храм.
В настоящее время сестричество состоит из трех монахинь, двух инокинь, двух послушниц и кандидатов в послушницы.
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Новый женский монастырь образован в Белорусской православной церкви. Он относится к Новогрудской епархии. Монастырь освящен в честь преподобного Амвросия...
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