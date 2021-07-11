Новые кельи, дом для паломников и храм. В Беларуси образован новый женский монастырь

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Новый женский монастырь образован в Белорусской православной церкви. Он относится к Новогрудской епархии. Монастырь освящен в честь преподобного Амвросия Оптинского. Начиналось все с одноименного сестричества. Оно было основано в 2005 году. 5 сестер направились в деревню Русаково.











Слонимского района для устроения женского молитвенного скита. За это время на территории, занимаемой сестричеством, в нескольких домах были устроены кельи и пристанище для паломников, также построен храм.

В настоящее время сестричество состоит из трех монахинь, двух инокинь, двух послушниц и кандидатов в послушницы.





Они трудятся на различных церковных послушаниях. К примеру, занимаются выращиванием, сбором, заготовкой, обработкой лекарственных трав.