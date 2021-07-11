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Новые кельи, дом для паломников и храм. В Беларуси образован новый женский монастырь

11.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый женский монастырь  образован в  Белорусской православной церкви. Он относится к Новогрудской епархии. Монастырь освящен в честь преподобного  Амвросия Оптинского. Начиналось все  с одноименного сестричества. Оно было основано в 2005 году. 5 сестер  направились в деревню Русаково. 


Новые кельи, дом для паломников и храм. В Беларуси образован новый женский монастырь

Слонимского района для устроения женского молитвенного скита. За это время на территории, занимаемой сестричеством,  в нескольких домах были устроены  кельи и пристанище для паломников, также построен храм.  

В настоящее время  сестричество состоит из  трех монахинь, двух инокинь, двух послушниц и кандидатов в послушницы.


Они трудятся на различных церковных послушаниях. К примеру, занимаются  выращиванием, сбором, заготовкой, обработкой лекарственных трав.


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Новый женский монастырь  образован в  Белорусской православной церкви. Он относится к Новогрудской епархии. Монастырь освящен в честь преподобного  Амвросия...
 
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