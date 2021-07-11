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В Любанском районе ульи на пасеках готовят ко второму медосбору

11.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


В Беларуси продолжается  сезон сладкого урожая. В Любанском районе  готовятся ко второму медосбору. На нескольких пасеках, которые разместились в разных уголках лесного хозяйства,  более 120 ульев, в каждом около 2 тысяч  трудолюбивых насекомых.  В поисках новых мест массового цветения медоносов  ульи постоянно транспортируют. Сейчас домики для пчел  расположились на поле с гречихой.

Только за первую половину лета  в Любанском районе  уже заготовили больше 2 тонн  меда
Повысить прошлогодний показатель  удалось благодаря теплой  погоде без дождей. К концу  сезона планируют собрать   около 4 тонн янтарного нектара.



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В Беларуси продолжается  сезон сладкого урожая. В Любанском районе  готовятся ко второму медосбору. На нескольких пасеках, которые разместились в разных уголках...
 
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