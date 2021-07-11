В Любанском районе ульи на пасеках готовят ко второму медосбору

Источник материала: БT

Только за первую половину лета в Любанском районе уже заготовили больше 2 тонн меда

В Беларуси продолжается сезон сладкого урожая. В Любанском районе готовятся ко второму медосбору. На нескольких пасеках, которые разместились в разных уголках лесного хозяйства, более 120 ульев, в каждом около 2 тысяч трудолюбивых насекомых. В поисках новых мест массового цветения медоносов ульи постоянно транспортируют. Сейчас домики для пчел расположились на поле с гречихой.Повысить прошлогодний показатель удалось благодаря теплой погоде без дождей. К концу сезона планируют собрать около 4 тонн янтарного нектара.