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В Любанском районе ульи на пасеках готовят ко второму медосбору
11.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси продолжается сезон сладкого урожая. В Любанском районе готовятся ко второму медосбору. На нескольких пасеках, которые разместились в разных уголках лесного хозяйства, более 120 ульев, в каждом около 2 тысяч трудолюбивых насекомых. В поисках новых мест массового цветения медоносов ульи постоянно транспортируют. Сейчас домики для пчел расположились на поле с гречихой.
Только за первую половину лета в Любанском районе уже заготовили больше 2 тонн меда
Повысить прошлогодний показатель удалось благодаря теплой погоде без дождей. К концу сезона планируют собрать около 4 тонн янтарного нектара.
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В Беларуси продолжается сезон сладкого урожая. В Любанском районе готовятся ко второму медосбору. На нескольких пасеках, которые разместились в разных уголках...
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