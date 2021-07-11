|
О театре абсурда по ту сторону не построенной "великой литовской стены" сегодня вечером в "Главном эфире"
11.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Литва ввела режим чрезвычайной ситуации из-за полутора тысяч мигрантов. Хотя еще несколько лет назад миллионы людей переправились из Африки в Европу и до сих пор продолжают штурмовать границы с моря. Но в ЕС почему-то тогда не стали требовать документы, вводить охрану государственных границ и вызывать на помощь армию. Снова двойные стандарты? Такое мнение высказал российский публицист и политический деятель Николай Стариков.
О театре абсурда по ту сторону не построенной "великой литовской стены" расскажем сегодня вечером в "Главном эфире".
Все выпуски программы "Главный эфир" смотрите
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О театре абсурда по ту сторону не построенной "великой литовской стены" сегодня вечером в "Главном эфире"
Литва ввела режим чрезвычайной ситуации из-за полутора тысяч мигрантов. Хотя еще несколько лет назад миллионы людей переправились из Африки в Европу и до сих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)