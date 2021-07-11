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О театре абсурда по ту сторону не построенной "великой литовской стены" сегодня вечером в "Главном эфире"

11.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Литва ввела  режим чрезвычайной ситуации  из-за полутора тысяч мигрантов. Хотя еще несколько лет назад  миллионы людей переправились из Африки в Европу и до сих пор  продолжают штурмовать границы с моря. Но в ЕС почему-то  тогда не стали требовать документы, вводить охрану государственных границ и вызывать на помощь армию. Снова двойные стандарты? Такое мнение высказал российский публицист и политический деятель  Николай Стариков.

О театре абсурда по ту сторону не построенной "великой литовской стены" сегодня вечером в "Главном эфире"

О театре абсурда  по ту сторону  не построенной "великой литовской стены"  расскажем сегодня вечером в "Главном эфире".

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Литва ввела  режим чрезвычайной ситуации  из-за полутора тысяч мигрантов. Хотя еще несколько лет назад  миллионы людей переправились из Африки в Европу и до сих...
 
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