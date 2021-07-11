|
Министр культуры А. Маркевич: Пандемия заставила нас продумать нашу деятельность, чтобы не потерять доверие зрителя
11.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мировые эпидпроблемы подтолкнули к развитию внутреннего потенциала страны.
Пандемия заставила держать доверие зрителя. И пока культура по всему миру терпела убытки, белорусы постепенно вводили зрителя на привычные площадки. Сегодня в стране активно развивается внутренний туризм, а это значит - объекты историко-культурного наследия, которые находятся под охраной государства, востребованы. За новейшую историю страны отреставрированы сотни объектов с многовековой историей. Сегодня посещать их при желании можно даже онлайн.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)