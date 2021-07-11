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Министр культуры А. Маркевич: Пандемия заставила нас продумать нашу деятельность, чтобы не потерять доверие зрителя

11.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мировые эпидпроблемы подтолкнули  к развитию внутреннего потенциала страны. 

Пандемия  заставила держать доверие зрителя. И пока культура по всему миру  терпела убытки, белорусы постепенно  вводили зрителя на привычные площадки. Сегодня в стране активно развивается внутренний туризм, а это значит  - объекты историко-культурного наследия, которые находятся под охраной государства,  востребованы. За новейшую историю страны  отреставрированы сотни объектов  с многовековой историей. Сегодня посещать их  при желании  можно даже онлайн.

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич в проекте "Вопрос номер один"

Живое общение со зрителем  онлайн-платформы, конечно, не заменят. Не говоря уже о том, что  овладевать навыками  в теории гораздо сложнее, чем на практике. Поэтому большинство учреждений культуры  осторожно и с соблюдением всех мер безопасности  функционирует. От этого  прибыль не только государству, но прежде всего - артисту.

Все выпуски проекта "Вопрос номер один" смотрите здесь



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Мировые эпидпроблемы подтолкнули  к развитию внутреннего потенциала страны.  Пандемия  заставила держать доверие зрителя. И пока культура по всему миру ...
 
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