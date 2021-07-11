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На депутата О. Гайдукевича совершено покушение

11.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следствие устанавливает обстоятельства нападения на дом депутата. Как написал в Facebook  Олег Гайдукевич, ЧП произошло ночью. Неизвестные забросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, где он живет с супругой и  детьми. Один коктейль взорвался. К счастью, никто не пострадал. 

Вот такую демократию нам готовят, отметил депутат.  Сейчас специалисты изучают материалы с камер видеонаблюдения.

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Следствие устанавливает обстоятельства нападения на дом депутата. Как написал в Facebook  Олег Гайдукевич, ЧП произошло ночью. Неизвестные забросили несколько...
 
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