|
12 июля в Беларуси ожидается до +34 градусов
11.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жара продолжает держаться и в Беларуси. Оранжевый уровень опасности вновь объявили синоптики. В понедельник столбики термометра поднимутся до плюс 30-34 градусов. В связи с этим ГАИ рекомендует водителям следить за своим самочувствием, а лучше по возможности отказаться от дальних поездок. Людям с проблемами здоровья медики советуют побольше пить и находиться в тени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара продолжает держаться и в Беларуси. Оранжевый уровень опасности вновь объявили синоптики. В понедельник столбики термометра поднимутся до плюс 30-34 градусов....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)