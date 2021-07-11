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12 июля в Беларуси ожидается до +34 градусов

11.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жара продолжает держаться и в Беларуси. Оранжевый уровень опасности  вновь объявили синоптики. В понедельник столбики термометра  поднимутся до плюс 30-34 градусов. В связи с этим ГАИ рекомендует водителям  следить за своим самочувствием, а лучше по возможности отказаться от дальних поездок. Людям с проблемами здоровья медики советуют побольше пить и находиться в тени.

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Жара продолжает держаться и в Беларуси. Оранжевый уровень опасности  вновь объявили синоптики. В понедельник столбики термометра  поднимутся до плюс 30-34 градусов....
 
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