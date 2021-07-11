Швед: более 4 тыс. человек допрошено о геноциде белорусского населения в годы ВОВ

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. человек допрошено о геноциде белорусского населения в годы Великой отечественной войны. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает БЕЛТА.

По словам Андрея Шведа, свидетелей геноцида белорусов в годы ВОВ осталось немало. "Мы уже допросили более 4 тыс. человек. И эта работа продолжается. Нам важен каждый день, потому что люди уходят из жизни в силу возраста. Но надо понимать, что это свидетели на территории Беларуси. А ведь много еще живых свидетелей на постсоветском пространстве, в других странах. Это следующий этап нашей работы. Сейчас мы ведем сбор информации о том, где эти лица проживают, для того, чтобы успеть их допросить, зафиксировать показания и потом данные сведения использовать в материалах для международного трибунала", - отметил он.

На сегодня таких лиц установлено более 400 в десятках стран мира. "Нацизм и геноцид не имеют срока давности, эти лица должны понести заслуженную ответственность. Поэтому мы готовим необходимые материалы для направления в компетентное учреждение юстиции вот этих стран для того, чтобы они провели процессуальные действия с еще живыми нацистскими преступниками и их пособниками, а также решили вопрос об их ответственности либо в соответствии с национальным законодательством, либо выдали нам, либо это будет объектом судебного разбирательства международного трибунала", - рассказал генеральный прокурор.

Генпрокуратура считает, что в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде население Беларуси во время Великой отечественной войны необходимо допросить бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса. "У нас есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских. Это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус. Мы направили поручение об оказании правовой помощи. Есть соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять. Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу. Дальше мы ждем реакции литовской стороны, как они себя поведут, - сказал Андрей Швед. - Среди этих вопросов я бы отметил: присягал ли Валдас Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС, каков характер взаимоотношений с "минским мясником" и его конкретная роль в определенных карательных операциях".

"Мы видим бесспорную прямую связь нацизма как платформы, на основе которой совершаются, или применительно к нашей стране - была совершена попытка цветной революции. Организаторы (мы хорошо знаем, что это западные спецслужбы, должностные лица ряда сопредельных государств) в основу положили идею того, что они имеют право вмешиваться в нашу личную жизнь. Это исходит из тех же стран, с территории которых 80 лет назад пришли фашисты для того, чтобы нас тотально уничтожить. Именно оттуда идет попытка возродить эту "коричневую чуму" в виде цветной революции и по сути дела уничтожить наше государство", - констатировал генеральный прокурор.

Формы и методы такой революции известны: экстремизм, терроризм, нацизм. "Это составляющие элементы того, чтобы путем насилия добиться своих интересов, но не интересов простых граждан, в том числе граждан Беларуси. Отсюда и другие проявления. Если брать статистику, в 14 раз увеличилось количество преступлений, совершенных неонацистами. Это говорит о том, что они почувствовали, что якобы пришло их время. Но их время не пришло. Мы в состоянии все это побороть и противостоять всем современным вызовам и угрозам", - подчеркнул Андрей Швед.-0-