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Госавтоинспекция масштабно отметила 85-летие
12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На этой неделе 7 регионов страны (по числу автомобильных номеров) погрузились в праздничную атмосферу - Госавтоинспекции Беларуси 85 лет. Эти люди ежедневно обеспечивают дорожную безопасность в тяжелых условиях, а порой и рискуя жизнью.
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На этой неделе 7 регионов страны (по числу автомобильных номеров) погрузились в праздничную атмосферу - Госавтоинспекции Беларуси 85 лет. Эти люди ежедневно...
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