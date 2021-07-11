Госавтоинспекция масштабно отметила 85-летие

Источник материала: БT

На этой неделе 7 регионов страны (по числу автомобильных номеров) погрузились в праздничную атмосферу - Госавтоинспекции Беларуси 85 лет. Эти люди ежедневно обеспечивают дорожную безопасность в тяжелых условиях, а порой и рискуя жизнью.



С праздником сотрудников ГАИ поздравил глава государства, а водители и пешеходы в разных городах пришли на массовые гулянья. Помимо игровых и интерактивных зон для детей и взрослых, гостей ожидали концерт и парад спецтехники ГАИ, а также ретромашины милиции, чья окраска стала символом целой эпохи, в том числе и личным брендом ведомства.



В честь юбилея дорожная милиция и сама получила подарки - автопарк ГАИ пополнился новыми машинами, оснащенными передовыми разработками. Почти 90 тысяч километров дорог, более 4 миллионов автомобилей, это не считая транзитных машин. А еще пешеходы, программы по безопасности и многое другое. Все это находится в ведении Госавтоинспекции. И еще серьезный показатель качества работы: за последние 15 лет число смертельных аварий в Беларуси снизилось втрое. Это несмотря на более чем двукратное увеличение автопарка.

В Минске проходят памятные мероприятия в честь юбилея ГАИ